Diletta Leotta, retroscena intimo in salotto: le foto non mentono

Diletta Leotta sempre protagonista sui social: lo scatto è molto intimo, i fan della giornalista siciliana restano sorpresi

Se non è uno dei nomi più cliccati degli ultimi anni, poco ci manca. Diletta Leotta è una donna di straordinario talento e ha saputo – grazie anche alla sua sconfinata bellezza – costruirsi una carriera davvero encomiabile.

La bionda giornalista, classe 1991, è nativa di Catania ed è molto legata alle sue origini. Il suo presente è certamente caratterizzato dalla figlia, nata proprio nel giorno del suo 32esimo compleanno lo scorso agosto. Lei e il papà, il portiere del Newcastle Loris Karius, hanno raccontato a lungo via social quella che è stata una chiacchieratissima e molto seguita gravidanza. Ha infatti creato un podcast, ‘Mamma Dilettante‘, nella quale ha ospitato altre mamme e dove ha raccontato i suoi giorni prima del parto. La piccola Aria, ora, è al centro dell’attenzione per Diletta che rimane tuttavia parecchio impegnata coi suoi lavori.

Che si tratti di presenziare ai tanti eventi per DAZN, rete streaming della quale è ormai il volto da anni, o invece andare in onda su ‘Radio 105‘: il successo per Diletta è assicurato. Sono i social il palcoscenico dove la 32enne sicula ha espresso però il meglio di sé. Lo sanno bene i fan che non possono davvero fare a meno di interagire con lei. Migliaia i commenti e i likes che sono soliti comparire sotto il suo profilo, specialmente su Instagram dove la Leotta conta ben 8,7 milioni di followers.

Scatto intimo con Karius: Diletta stupisce il web

Viene vista da molti come una stacanovista ma in realtà Diletta è anche una mamma dolcissima. Ha recentemente parlato della distanza che la separa dal suo compagno, con Karius che spesso e volentieri vola da Newcastle a Milano per stare con la sua nuova famiglia. E proprio questo ‘quadretto’ è il protagonista dell’ultima istantanea pubblicata su Instagram dalla bionda conduttrice.

Diletta è seduta sul divano, con Karius e la sua piccola Aria che seduta sul papà gli sorride dolcemente. “Everything“, ha scritto la giornalista che dal suo appartamento di Milano si gode un momento di grande intimità con chi è al centro del suo cuore in ogni minuto della giornata.

Alle loro spalle un meraviglioso albero di Natale, in quello che per la famiglia è certamente un momento assai magico da vivere. Uno dei tanti dolci ricordi con la piccola Aria che Diletta, tra i tanti impegni che la lasciano spesso senza fiato, prova a godersi. Come accaduto già recentemente accaduto a Dubai, in qualche ora di svago al fianco delle persone più importanti della sua vita.