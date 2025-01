Cambiaso in Premier, ma non al City: destinazione a sorpresa

Il futuro di Andrea Cambiaso sembrerebbe essere lontano dalla Juventus dopo gli ultimi rumors che lo vedrebbero vicino alla Premier League.

In queste ore si è parlato tanto di Manchester City, ma stando alle ultime notizie di giornata Pep Guardiola potrebbe rimanere beffato nella corsa al laterale italiano. Sull’ex Genoa e Bologna ci sarebbe infatti un’altra grande del campionato inglese, pronta a fare un dispetto ai Citizens per assicurarsi le prestazioni di Cambiaso, a sorpresa protagonista in questo calciomercato.

La Juventus non aveva messo in programma una sua cessione, ma difronte a cifre del genere dire di no è veramente complicato.

Cambiaso in Premier, ma a sorpresa non al City

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Andrea Cambiaso, che a sorpresa si starebbe allontanando ogni ora di più dalla Juventus. E pensare che non era in programma una sua cessione in questo calciomercato, ma quando a bussare alla porta è un club come il Manchester City, tutte le carte in tavola non possono che essere stravolte.

Fino a quanto potrà e riuscirà, la Vecchia Signora tratterà il giocatore alla Continassa, forte del fatto che in estate si potrebbe aprire una vera e propria asta per lui considerato anche l’interesse di un’altra grande d’Europa come il Bayern Monaco. Stando alle ultime notizie, però, Cambiaso potrebbe lasciare la Juventus per la Premier League già in questo calciomercato, prendendo in primo aereo disponibile non in direzione Manchester, attenzione, ma Londra.

Si potrebbe credere che l’esterno bianconero possa fare tappa nella capitale per sottoporsi lì alle visite mediche con i Citizens, ma no, non è questo il punto. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di CaughtOffSide, Cambiaso potrebbe sbarcare a Londra per firmare con l’Arsenal, anche lui fattosi avanti nelle scorse ore considerata la necessità di mettere a disposizione di Arteta un’alternativa valida a Calafiori.

Asse Juventus-Londra non solo per Cambiaso

L’Arsenal avrebbe bussato alla porta della Juventus non solo per Andrea Cambiaso. I discorsi tra la Vecchia Signora ed i Gunners potrebbero allargarsi anche a Dusan Vlahovic, destinato anche lui a lasciare il club bianconero, nella prossima estate però.

L’Arsenal ha dunque intenzione di fare spesa in casa Juventus, anche se l’intromissione del Manchester City potrebbe rappresentare essere un problema. I Gunners non hanno intenzione di partecipare ad alcuna asta, motivo per il quale a gennaio potrebbe nascere un accordo particolare con la Vecchia Signora in vista della prossima estate, che comprenderà non solo Cambiaso, che si punta ad avere a Londra già da adesso, ma anche Vlahovic come anticipato. Staremo a vedere.