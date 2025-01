Roma, addio Ranieri: il club ha annunciato il nuovo allenatore

Occhio a quello che sarà il colpo di scena in Italia che può portare al cambio di allenatore della Roma, che è pronta a dire addio a Claudio Ranieri e svelare il sostituto.

Una stagione davvero clamorosa quella che sta vivendo la Roma che in questo momento si trova in grande difficoltà per quello che è accaduto negli ultimi mesi dove già sono stati esonerati due allenatori come De Rossi e Juric. Alla fine la società ha deciso di puntare su Claudio Ranieri come terza scelta che sembra essere quella giusta al momento e per ricostruire qualcosa importante per il futuro.

Perché in questo momento ci sono delle novità che riguardano proprio quello che può essere il progetto futuro della Roma che si è affidata ad un simbolo della città come Claudio Ranieri che sta provando a dare davvero la scossa sotto ogni punto di vista e ora ha anche dato di nuovo fiducia, entusiasmo e speranza ad un ambiente in continua contestazione.

Roma, scelto il nuovo allenatore al posto di Ranieri

Appena ha firmato però è stato chiarito subito che Claudio Ranieri terminerà la stagione da allenatore della Roma e poi una volta concluso metterà da parte la sua lunghissima esperienza da tecnico per provare a scrivere la storia del club giallorosso sotto altre vesti, quelle da dirigente.

Nelle ultime settimane però i positivi risultati della Roma con Ranieri da allenatore hanno fatto pensare che alla fine un altro anno sotto la guida di Sir Claudio la società potrebbe averlo. In questo momento però non sembrano che andranno così le cose, anzi è stato tutto ben chiarito.

Arrivano degli aggiornamenti ora che riguardano quello che può essere il nuovo allenatore della Roma al posto di Ranieri perché è stato proprio il direttore sportivo del club giallorosso a chiarire che la scelta è già stata presa e che Ranieri sarà un grande dirigente, proprio lui sarà a decidere il prossimo allenatore che potrebbe anche già essere stato scelto.