Campionato compromesso, ora si va in Tribunale: c’è il ricorso

Il calcio italiano sta vivendo un momento molto complicato a causa di ricorsi e penalizzazioni che rischiano di compromettere il campionato.

Molte società italiane sono sotto l’attenta osservazione della FIGC per situazioni ancora non del tutto risolte. E non sono state chiarite neppure molte regole che riguardano pagamenti non effettuati e che hanno messo nei guai molti club, rei di non aver rispettato il regolamento. Per quanto riguarda la Serie A, le penalizzazizioni sono state prerogativa della Juventus ma a breve saranno prese altre decisioni importanti per tante altre società.

In FIGC il momento è molto delicato per la griglia di partenza dei campionati. In questo momento non tutte le società sono felici delle decisioni della Federazione e molte sono pronte ad andare in Tribunale e fare ricorso per stabilire la verità.

Ricorso contro la decisione della FIGC: le ultime

In FIGC c’è caos e momenti di tensione per l’inizio dei prossimi campionati nazionali. In ogni competizione ci sono ancora dei problemi non ancora risolti e che rischiano di mettere a soqquadro l’intero quadro attuale. E non sono da escludere nuove classifiche già ricche di penalizzazioni sin dall’inizio del campionato.

Alcune società hanno già annunciato ricorso al CONI: le decisioni della FIGC non sono state considerate idonee da molti club che, ora, intendono vederci chiaro e continuare nel percorso legale per stabilire con certezza la verità.

Molte società non hanno rispettato in toto il regolamento e la scadenza dei termini per i pagamenti: questo è il motivo che ha spinto la FIGC a decidere per penalizzazioni importanti o anche per le esclusioni dai campionati.

Reggina, ricorso al CONI per l’esclusione dalla Serie B

La Reggina è stata esclusa dalla Serie B. Il club calabrese ha dovuto accettare la sentenza del Consiglio Federale della FIGC, che venerdì 7 luglio ha eslcluso il club calabrese dal campionato cadetto. L’iscrizione della società è stata presentata martedì 20 giugno, giorno del gong, ma non è stata accettata a causa di motivi economici.

La decisione della è maturata in virtù dei mancati pagamenti all’Erario per 757 mila euro con scadenza 12 luglio.

La Reggina ha pagato quello che doveva ma non nei termni previsti, secondo la COVISOC e la FIGC ha deciso per l’esclusione dal campionato. Ma il club ha deciso di fare ricorso per essere riammesso al campionato cadetto.

Ricorso Reggina, l’avvocato Chierico: “Situazione complessa”