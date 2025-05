Napoli: affare con l’Atletico, lo scambio beffa l’Inter

I partenopei potrebbero andare a beffare i nerazzurri sul prossimo calciomercato. Si apre una possibilità da tenere in considerazione

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Il direttore sportivo Manna in questi giorni è andato ad incontrare diversi entourage e squadre per fare un piccolo punto della situazione. Ma la situazione non è assolutamente finita qui. Nelle prossime settimane il ds andrà a vedere a visionare altri profili e non è da escludere che si possa iniziare a sedere ad un tavolo con l’Atletico Madrid per fare un piccolo punto della situazione.

Secondo le informazioni di AS, l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Olivera per andare a rinforzare il reparto di sinistra. E a questo punto non è da escludere che i Colchoneros possano mettere sul piatto uno scambio per abbassare la cifra cash (30 milioni la valutazione dei partenopei ndr) e anche portare gli azzurri ad aprire alla cessione. Per il momento si è nel campo delle ipotesi, ma è una pista da seguire con molta attenzione.

Calciomercato Napoli: scambio con l’Atletico, le ultime

L’Atletico si prepara a bussare alla porta del Napoli per capire la possibilità di andare a cedere Olivera. Il terzino sinistro si sta mettendo in mostra con i partenopei e Conte difficilmente si andrà a privare del giocatore nel prossimo calciomercato. Naturalmente in caso di una proposta importante non è da escludere che si possa ragionare sulla possibilità di andare a chiudere una operazione di assoluto livello.

Stando a quanto riferito dalla Spagna, i Colchoneros seguono da vicino Olivera e potrebbero andare a mettere sul piatto il cartellino di Molina. Il calciatore non rientra più nei piani dell’Atletico Madrid e rappresenta forse la soluzione giusta per portare il Napoli ad aprire alla cessione di Olivera nel prossimo calciomercato. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà. Sull’argentino c’è anche l’interesse di Inter e Roma.

Di certo il Napoli ha voglia di puntare su Olivera, ma davanti ad una offerta importante non è da escludere che si possa aprire ad una sua cessione durante il calciomercato estivo. E Molina è un calciatore che è destinato a far traballare molto il Napoli. La palla, quindi, passa direttamente all’Atletico Madrid, con i Colchoneros che sono pronti a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il calciatore ai partenopei.