Capolavoro Juve, si chiude una super operazione con un club di Premier League

Capolavoro Juve. Potrebbe chiudersi a breve un’importante operazione in Premier League che permetterebbe alla società bianconera di risolvere un costoso problema.

Cristiano Giuntoli lo sa bene, così come lo sapeva mesi fa quando è stato scelto dalla Juventus per il ruolo di responsabile dell’Area Tecnica. Il dirigente fiorentino è stato messo al corrente riguardo l’attuale situazione economico-finanziaria della società bianconera.

La dirigenza, che nel caso specifico ha avuto il volto di Francesco Calvo, ha spiegato all’ex direttore sportivo del Napoli che per la stagione che verrà non vi sarebbero stati fondi elargiti dalla società. La priorità è, ancor prima del rafforzamento della squadra, è far ritornare i conti in ordine. Cessioni e taglio del monte-stipendi devono avere la precedenza su tutto il resto. Per questo Cristiano Giuntoli è stato scelto dalla Juventus.

È il migliore a fare mercato con pochi denari a disposizione. Sa individuare e scegliere come pochi i talenti emergenti per poi acquistarli a costi accessibili e, in più, sa anche vendere bene. Alla Juventus dovrà fare questo e, in più, cercare di riassestare i conti, troppo maltrattatati nelle ultime gestioni. Un compitino facile facile. Ma la Juventus lo ha scelto perché è il migliore.

Capolavoro Juve: le cessioni di Giuntoli

Un compito arduo, dove il dirigente toscano dovrà dare il meglio di sé stesso e chiedere alla buona sorte una mano poiché alcune situazioni sono decisamente complesse.

I giocatori di ritorno dai prestiti rappresentano il classico boomerang per la Juventus. La speranza di una loro cessione a titolo definitivo è miseramente naufragata e Zakaria, McKennie sono ritornati a casa addirittura svalutati dopo una stagione negativa. Tra i diversi esuberi, presenti in casa bianconera, Arthur rappresenta il caso più complesso.

L’ex giocatore del Barcellona, infatti, non soltanto viene da alcune stagioni in cui è letteralmente scomparso dai radar del calcio che conta ma, oltretutto, ha un ingaggio improponibile che rende complessa anche una sua cessione in prestito. Ma chissà che la soluzione del caso-Arthur non rappresenti il primo miracolo di Giuntoli in bianconero.

Il giocatore, anche per voce del suo procuratore, ha fatto sapere che amerebbe ritornare a giocare in Premier League nonostante il prestito al Liverpool non abbia regalato grandi soddisfazioni. Nonostante ciò sul centrocampista brasiliano sembra esserci il concreto interesse di un altro club d’oltre Manica.

A rivelarlo è il Daily Mail che cita il Wolverhampton come il club che, al momento, sta seguendo con maggiore attenzione il centrocampista bianconero. Anche per Arthur sono arrivate importanti offerte dall’Arabia Saudita che il centrocampista brasiliano ha, però, immediatamente rispedito al mittente. E la Juventus rimane, speranzosa, in attesa.