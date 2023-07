UFFICIALE – Il club non si iscrive al campionato: c’è il ripescaggio

È ufficiale la notizia sulla mancata iscrizione al campionato, resa pubblica quest’oggi per il nuovo campionato che è alle porte.

Presto comincerà la stagione per tutte le squadre che partecipano al campionato italiano e, dopo l’annuncio ufficiale, c’è chi invece non si renderà pronto all’inizio della nuova stagione che è alle porte.

Il club dopo i diversi rumors che l’hanno riguardato in prima persona, ha scelto di non presentare l’iscrizione al campionato, decidendo di ripartire da categorie inferiori. E adesso, la stessa federazione, dovrà andare verso la soluzione del ripescaggio.

Mancata iscrizione al campionato, è ufficiale: la decisione sull’esclusione

È ufficiale la notizia in merito alla mancata iscrizione al campionato da parte del club che non parteciperà alla competizione della stagione 2023/2024.

Sprofonda di categorie, dovendo ripartire oltre la Serie D, a causa di quanto emerso in quest’ultimo periodo. Anche in Serie B c’erano situazioni analoghe, le stesse riguardano anche un altro club adesso, che disputerà probabilmente il campionato dell’Eccellenza.

Il club gialloblu annuncia la mancata iscrizione al campionato: la Viterbese, ora è ufficiale, non parteciperà al campionato di Serie D. L’annuncio è arrivato attraverso il comunicato sul sito del club.

Serie D, la Viterbese non si iscrive al campionato: il comunicato ufficiale

C’è il comunicato ufficiale della Viterbese, in merito alla mancata iscrizione al campionato di Serie D. Ecco cos’ha fatto sapere, in una nota apparsa sul sito del club, la società gialloblu: “Non siamo iscritti per una scelta politica del Sindaco. Abbiamo sperato, fino alla fine, che il Sindaco sottoscrivesse il nulla osta per l’uso dello stadio Rocchi. Prendiamo atto della sua “personale” scelta, siamo ovviamente perplesso e delusi per la Viterbese Calcio. Non si capisce quale sia l’obiettivo della Sindaca. Siamo tanto addolorati perché dopo anni di tanto professionismo, non ci è stata data la possibilità di giocare nella categoria che ci compete. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla Viterbese, i tifosi, tantissimi sponsor, che hanno sostenuto il club e la Provincia di Viterbo stessa. Un abbraccio di cuore”.

Ripescaggio in Serie D, la Viterbese riparte da altre categorie: la notizia

La Serie Dilettantistica in Italia dovrà vedere un nuovo club al posto della Viterbese, per il campionato di Serie D che è alle porte. Si andrà verso un ripescaggio, ma ancora non è chiaro chi sarà a prendere il posto dei gialloblu, per la stagione 2023/2024. Ci sono da risolvere anche altre situazioni legate ai campionati di Serie B e Serie C.