Malore per Wanda Nara, ricoverata d’urgenza: svelate le condizioni

Problemi di salute, malore per Wanda Nara. La moglie-agente di Mauro Icardii è stata ricoverata d’urgenza.

Sono state svelate oggi le notizie in merito al suo malore, direttamente dall’Argentina dove, ad un programma TV hanno spiegato quelle che sono state le sue condizioni nel corso degli ultimi giorni, col ricovero d’urgenza in ospedale nella giornata di mercoledì 12 luglio.

La show-girl argentina è stata trasportata in ospedale a seguito di un malore, dovendo annullare ogni impegno lavorativo che la riguardava in Argentina, con Mauro Icardi e la famiglia avvisati di quanto è accaduto. È la stessa famiglia che, due giorni dopo il malore, ha spiegato quelle che sono le condizioni di Wanda Nara.

Wanda Nara ricoverata d’urgenza: le condizioni

Un malore per Wanda Nara che ha colpito duramente la sua famiglia, a seguito della notizia svelata quest’oggi.

Resa pubblica, dopo che il malore l’ha portata in ospedale con ricovero d’urgenza, come svelato dai colleghi di Intruders, nel programma TV in Argentina. La moglie di Mauro Icardi, nonché agente del calciatore, è stata ricoverata a causa di un problema addominale.

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, infatti, ha avvertito un forte dolore addominale, dovendo chiamare d’urgenza l’ospedale. Hanno valutato il ricovero immediato, con il giornalista Angel De Brit che attraverso Twitter ha dichiarato come “faccenda seria”, la situazione di salute di Wanda Nara.

Malore per Wanda Nara: dimessa dall’ospedale, gli aggiornamenti dal padre

Sarebbe stata anche dimessa però dall’ospedale, dopo il problema all’addome. Wanda Nara ha accusato un malore, del quale ha parlato suo papà. Ecco le prime dichiarazioni ufficiali: “Mia figlia non aveva mai avuto problemi di questo tipo. Non l’ho mai sentito un problema così, io comunque non le parlo periodicamente, quindi nono saprei dirvi. So solo che è molto sana, non ha mai preso nulla, lei non fa eccessi di niente”.

Ad oggi, in ogni caso, sono sconosciute le cause del malore che ha impedito a Wanda Nara di partecipare agli eventi lavorativi dei quali era coinvolta nel corso di questa settimana.

Wanda Nara ricoverata d’urgenza: presto svelerà cosa è successo

Per fortuna, pare sia sotto controllo la situazione di salute che riguarda Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, molto presto, svelerà attraverso i social cos’è esattamente successo nella giornata di mercoledì quando, dopo un malore improvviso, è stata ricoverata d’urgenza per un problema all’addome. Intanto, il giocatore argentino ha chiesto dei giorni di permesso al Paris Saint-Germain prima di tornare ad allenarsi per il pre-campionato, oltre alla situazione da decidere in merito al suo futuro.