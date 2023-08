Carolina Stramare senza freni: la maglietta si apre pericolosamente

Fisico mozzafiato per Carolina Stramare, l’ex vincitrice di Miss Italia ha acceso l’estate con il suo ultimo incantevole scatto.

Era il 2019 quando la modella Carolina Stramare vinceva Miss Italia e veniva così incoronata donna più bella d’Italia, ai tempi del concorso era fidanzata con l’ex calciatore Alessio Falsone ma la loro storia è finita poco dopo. La Stramare, tuttavia, sembra avere un debole per i professionisti del mondo del calcio visto che ha da poco ufficializzato la sua relazione con Pietro Pellegri.

Giovane centravanti del Torino, più piccolo di lei di un paio d’anni, che attraverso una recente storia condivisa su Instagram ha confermato le voci circa il presunto flirt iniziate a circolare proprio quest’estate. Derby sentimentale per l’influencer che era particolarmente in confidenza con Dusan Vlahovic e anche in quel caso si è parlato di storia d’amore.

Ma tutti i rumors sono stati messi a tacere, ora nel cuore della Stramare sembra esserci spazio solo per il centravanti granata. Tuttavia non c’è da stupirsi se più di qualcuno ha perso la testa per lei, merito di un fisico mozzafiato e uno sguardo magnetico in grado di incantare chiunque. Per questo Carolina Stramare è particolare seguita sui social ed è molto spesso protagonista come testimonial per diversi brand.

Carolina Stramare bellezza in biciletta, lo scatto della modella è incantevole

Nuovo scatto promozionale per la bella influencer nata a Genova nel 1999 e ormai famosa in tutto il Bel Paese. Ancora una volta la Stramare ha messo in mostra tutta la sua bellezza e lo ha fatto scegliendo un abito color blu acceso che mette in risalto la sua carnagione perfettamente abbronzata dal sole.

La visione è incantevole, specialmente per merito del suo decolleté. Il vestito intero, che le copre le gambe lasciando solo un accenno di polpaccio, mette in mostra principalmente la parte superiore della modella. Una vera bellezza in biciletta.

Portando lo sguardo a concentrarsi così sul suo lato A fino ad arrivare ad ammirare il suo affascinante viso. Per non parlare di quello che il suo sguardo, tra le caratteristiche che più contraddistinguono la modella, e dei lucenti capelli che le scendono sulla spalla. Incetta di likes per l’influencer solo sul suo profilo Instagram ufficiale può vantare più di mezzo milione di followers. Numeri che le consentono così di essere una delle testimonial digitali più ricercate e in voga del momento.