Caso Juventus: svelati i tempi della sentenza

La Juventus continua a pensare al campo, ma il percorso in tribunale prosegue. Svelati i tempi della sentenza.

Se da una parte la Juventus continua a pensare al campo per cercare di ottenere un risultato molto importante, i bianconeri proseguono anche sulla questione tribunale nella speranza di poter ottenere un successo anche in questo campo.

E nelle ultime ore l’avvocato Paco D’Onofrio, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TvPlay, ha anticipato i tempi della sentenza che vedrà ancora una volta protagonista la Juventus. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro su una vicenda molto importante.

Caso Juventus: anticipata la sentenza, i dettagli

La Juventus è impegnata in questa stagione per cercare di ritornare il prima possibile in Europa. L’avvio è stato sicuramente positivo anche se non sono mancate assolutamente difficoltà e, quindi, servirà cambiare passo per provare a raggiungere i risultati sperati e naturalmente sperare di poter nuovamente ad ambire a traguardi importanti dopo anni non sicuramente facili.

Ma la strada è ancora lunga e ci sono dei processi in corso. Sicuramente la decisione da parte della Cassazione di spostare il processo da Roma a Torino rischia di portare ad una novità molto importanti nel giro di davvero poco tempo. Stando a quanto riferito da TvPlay, la sentenza sulla Juventus, stando a quanto riferito da D’Onofrio, dovrebbe arrivare entro due o tre anni visto che il tutto ripartirà da zero. Si tratta naturalmente di un qualcosa che dovrà essere confermata nelle prossime settimane.

La questione penale non dovrebbe portare particolari rischi dal punto di vista sportivo visto che il processo è ormai concluso. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire come andrà la questione Juventus e se ci saranno delle novità importanti in questo senso.

La Juventus pensa solo al campo

Il possibile rinvio della sentenza definitiva di qualche anno consente alla Juventus di pensare solamente al campo e ave come principale obiettivo quello di ritornare in Champions League per ambire a traguardi importanti. Naturalmente un occhio viene anche rivolto alle questioni giudiziarie, ma si tratta di un qualcosa che non riguarda il campo, ma solamente il tema penale..