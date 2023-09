Celeste Paz esagera: l’ultimo scatto è da censura

Celeste Paz ha combinato un altro grosso guaio: uno dei suoi ultimi scatti apparsi su Instagram è da censura immediata

Celeste Paz ha conquistato tutti su Instagram. Per potersi fare largo tra la concorrenza agguerrita delle colleghe dovrà impegnarsi veramente tanto. Ma visto ciò che pubblica sui social, si può dire che la strada sia quella giusta. Strada che la porterà probabilmente ad ottenere altre decine di migliaia di follower.

In queste prima righe, si cercherà di parlare di lei da un punto di vista prettamente biografico. Il suo settore di appartenenza è il padel, disciplina sportiva nella quale ricopre posizioni di assoluto prestigio. È infatti tra le prime 6 sportive al mondo nel ranking ufficiale, e la sua posizione è destinata a crescere ulteriormente. Proviene dall’Argentina, e ad oggi ha ancora un numero relativamente basso di seguaci.

Poco più di 16.000, ma è una cifra indubbiamente destinata a crescere nel corso del tempo. Per il resto, di lei non si conosce granché. Visto però tutto il bene di Dio che è solita pubblicare sul suo profilo, si può sostenere tranquillamente che le priorità dei suoi fan siano ben altre.

Celeste Paz fa arrossire il web: scatto bollente

Per quanto di lei si conosca davvero poco, le curiosità non mancano di certo. La sua biografia presenta infatti un piccolo gioco di parole proprio col suo cognome, e su come la pace per lei sia una priorità assoluta. Ma a quanto pare i selfie bollenti non sono da meno, data la quantità che arricchisce il suo account.

I suoi follower sono impazziti in particolar modo per un post preciso.

Uno degli ultimi scatti pubblicati da Celeste Paz ha fatto impazzire il web. Si tratta di una foto che la ritrae immersa nell’essenza del suo sport preferito, il padel, ma con i soliti dettagli piccanti che piacciono a lei. A lei così come a coloro che la seguono sui social, evidentemente.

Essendo effettivamente una foto senza veli, per poterla rendere pubblicabile agli occhi di Instagram è stata utilizzata una posa provocante, ma non spinta. Non si tratta di una censura artificiale, bensì di una posa sensuale e soprattutto “regolare” per quanto concerne le linee guida del web. Uno scatto bello e che tutti hanno accolto con entusiasmo.