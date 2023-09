Serie A, Gattuso può tornare subito: pronto un primo esonero

Pronto un primo esonero, qualora le cose dovessero continuare a precipitare, riportando Gattuso al ritorno in Serie A.

Gennaro Gattuso non ha avuto esperienze felici dopo il Napoli, considerando quella durata praticamente un paio di giorni a Firenze, prima della rottura con Rocco Commisso per alcune divergenze sulle vedute nel progetto viola, e poi nell’esperienza di Valencia, conclusasi anch’essa con l’esonero, dopo l’anno e mezzo al Napoli.

C’è chi in Serie A non ha avuto un inizio facilissimo e, secondo quelli che sono i primi rumors legati ai posti in panchina, potrebbe presto scattare un primo esonero, col presidente stuzzicato all’idea di riportare Gattuso in Serie A.

Riecco Gattuso in Serie A, per lui si tratta di un ritorno

Si comincia a formare la classifica in Serie A, con diverse posizioni che si stanno assegnando in quelle che sono state le prime quattro giornate di campionato.

Se in cima l’ex squadra di Gennaro Gattuso ha trovato diversi passi falsi, c’è un’altra squadra tra le sue ex che non se la sta passando benissimo e occhio a quello che diventerebbe il suo ritorno non solo in Serie A, ma anche in un posto in cui ha lasciato il cuore, sempre in Campania.

Parliamo di un club rivale del Napoli, che ha trovato una nuova brutta sconfitta nell’ultima giornata di campionato. La Salernitana può esonerare Paulo Sousa e puntare tutto su Gennaro Gattuso, tecnico che piaceva proprio a Iervolino prima dell’arrivo del tecnico portoghese.

Sousa nel mirino, può scattare l’esonero: quando arriverebbe Gattuso alla Salernitana

Ad analizzare la difficile situazione che sta vivendo la Salernitana, con tanto di popolo granata che contesta la società per quello che è stato fatto fino ad oggi dopo la buona stagione dello scorso anno, sono i colleghi di Tuttosport.

Non va benissimo a Paulo Sousa, tecnico che si trova in balia di una situazione non piacevole, considerando anche l’esclusione forzata di Boulaye Dia, vero e proprio trascinatore della passata stagione. Con Cagliari ed Empoli, la Salernitana è al momento la squadra più in difficoltà tra i club che cercheranno di evitare la retrocessione e occhio alle soluzioni che potrebbero venir fuori in panchina perché, se dovessero venire fuori altri passi falsi, il filo diretto riporterebbe all’idea di Gennaro Gattuso per Iervolino, che procederebbe così verso l’esonero di Paulo Sousa.

Ultime Salernitana, ostacolo ingaggio: ma Gattuso vuole una sfida in Serie A

L’ostacolo, ad oggi, sarebbe rappresentato dall’ingaggio per la Salernitana con Gennaro Gattuso. Ma il tecnico calabrese vorrebbe tornare ad allenare in Serie A, tant’è che le proposte dalla Grecia e dalla Turchia, sembra non averle prese in considerazione.