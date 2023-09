Cessione Inter: 400 mln per Steven Zhang, la svolta nel 2024

Aggiornamenti sul futuro dell’Inter: ecco le ultimissime notizie relative alla cessione del club.

Cambia il futuro dell’Inter nel 2024: ecco nuovi aggiornamenti riguardo la trattativa per la vendita della società. Sul piatto 400 milioni di euro, necessari a Zhang per rispettare le scadenze con Oaktree.

Crescono i dubbi attorno la futuro dell’Inter che entro il 2024 dovrà restituire ben 400 milioni al fondo Oaktree. Ecco perché, ad oggi, non ci sono novità certe riguardo la prossima sessione di calciomercato che la società intenderà mettere in atto nel 2024.

Cessione Inter: mossa a sorpresa di Zhang

Le strategie future del calciomercato Inter dipendono dalle scadenze che Steven Zhang ha con Oaktree: a maggio serviranno 400 milioni che l’Inter dovrà restituire al fondo, c’è incognita riguardo Suning che potrebbe decidere di vendere la società.

Ecco perché, ad oggi, non ci sono prospettive in merito al futuro del club nerazzurro. Come confermato anche dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter attende aggiornamenti da Zhang che dovrà dare indicazioni a Moratto per il prossimo calciomercato.

In casa Inter cresce l’attesa attorno alla decisione di Steven Zhang che a maggio 2024 dovrà rinegoziare il prestito con Oaktree o restituire i 400 milioni. In caso contrario la società nerazzurra passerà nelle mani del fondo americano che potrebbe cambiare gli scenari futuri del club.

L’Inter, dunque, avrà ancora la necessità di muoversi sul mercato in uscita e piazzare qualche talento. Così, dopo Onana e Brozovic nel 2024 altri giocatori potrebbero partire.

Plusvalenze Inter: ecco i giocatori in vendita

Guardando la rosa dell’Inter, sono quattro i giocatori che potrebbero finanziare il mercato nel 2024. In lista ci sono Bastoni, Dumfries, Barella e il nuovo arrivato Thuram che, in queste prime partite di campionato, ha già fatto intravedere il suo talento. Arrivato a parametro zero, l’eventuale cessione del francese potrebbe aiutare e non poco i conti della società. Operazione simile a ciò che è accaduto con Onana, arrivato gratis dall’Ajax e rivenduto dopo un anno oltre i 40 milioni.