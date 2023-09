Tiago Pinto netto su Renato Sanches: il futuro del giocatore

Il noto dirigente della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto in conferenza stampa nelle scorse ore parlando anche sul futuro di Renato Sanches

Tiago Pinto ha vissuto un’estate alquanto complicata, così come i tifosi della Roma. I paletti generati dal Settlement Agreement e dal Transfer Balance hanno limitato parecchio la manovra giallorossa in ambito di campagna acquisti. Nonostante ciò, il dirigente portoghese è comunque riuscito a migliorare la rosa rispetto alla passata stagione.

Almeno sulla carta, s’intende. Nelle scorse settimane sono approdati alla corte di José Mourinho diversi giocatori di qualità, i quali però presentano delle problematiche legate principalmente alla condizione fisica. Un qualcosa che il club si porta dietro da tempo, dato che anche Paulo Dybala non riesce più a ritrovare la continuità all’intero del rettangolo verde di gioco.

L’argentino, per dire, è stato mandato addirittura in tribuna in occasione della super sfida contro il Milan di Stefano Pioli. Senz’altro il suo apporto in campo avrebbe aiutato molto, anche se i rossoneri ad oggi rappresentano nel complesso una truppa di gran lunga superiore rispetto a quella romanista. Ad ogni modo, si vedono dei margini di miglioramento. L’inizio di stagione della Roma è stato a dir poco pessimo: tre partite, due sconfitte ed un pareggio.

Ma va detto che fare peggio di così sarebbe impossibile. Dopo la sosta per le nazionali, lo Special One recupererà varie pedine e avrà più soluzioni a disposizione per affrontare e battere l’Empoli targata Paolo Zanetti (unica squadra che ancora non ha segnato un gol in campionato finora). Lukaku necessita di giocare il più possibile, gli manca il ritmo partita più di tutto il resto.

Roma, Tiago Pinto su Renato Sanches: “Sono ossessionato da lui”

Diverso il discorso, invece, per quanto concerne Renato Sanches, il quale presenta uno storico di infortuni estremamente preoccupante. Al Paris Saint Germain, infatti, il centrocampista portoghese ha dovuto saltare numerose partite nella scorsa annata sportiva proprio a causa dei tanti problemi fisici che lo hanno tormentato.

E tale scenario per il momento è rimasto uguale, è cambiata soltanto la squadra. Niente Verona e niente Milan: Renato Sanches si sta sottoponendo a delle cure specifiche in quel di Trigoria in vista dell’Empoli, al fine di strappare quantomeno una convocazione.

Tiago Pinto, intervenuto come ogni anno nella conferenza stampa di fine mercato, si è soffermato pure sul classe ’97, che lo scorso 18 agosto ha raggiunto la soglia dei 26 anni. Il dirigente lusitano si è espresso chiaramente anche in chiave futuro: “Per tutto ciò che andrà male con Renato Sanches, il responsabile sarò soltanto io“.

Pinto, poi, ha aggiunto: “Sono letteralmente ossessionato da lui, già in passato avevo provato a prenderlo più volte. Ora ci sono riuscito. Se avrà problemi in futuro, sarà colpa mia. Sono consapevole dei rischi“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Starà a Mourinho e al suo staff tecnico cercare di tirare fuori il meglio di Renato Sanches.