Calciomercato Lazio: colpo di scena, un altro big in Arabia Saudita

Contatti in corso con un club arabo: un altro big è pronto a raggiungere Milinkovic in Arabia Saudita.

La stagione della Lazio era partita in salita ma la vittoria di Napoli ha ridato morale all’ambiente che adesso guarda con ottimismo al futuro. Dopo la sosta entrerà nel vivo l’annata, visto che ci sarà l’esordio in Champions League. Intanto, dal calciomercato continuano ad arrivare notizie poco confortevoli: ecco l’annuncio relativo al possibile approdo in Arabia Saudita del calciatore che, come Milinkovic, è pronto a lasciare la Lazio.

Il contratto in scadenza a fine stagione apre i dubbi attorno al futuro del calciatore che da febbraio sarà libero di firmare con qualunque squadra. Gli interessi da parte di altre società non mancano, in particolar modo c’è l’Arabia Saudita che è pronta a strappare – dopo Milinkovic – un altro big al club di Claudio Lotito. Ecco le ultimissime notizie di mercato riguardo questa situazione.

Calciomercato Lazio: un altro addio eccellente? I dettagli

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a riportare l’indiscrezione relativa al possibile trasferimento in Arabia Saudita del calciatore. Le offerte non mancano ed è per questo motivo che in casa Lazio cresce la tensione.

Le squadre della Saudi Pro League sono già a lavoro per far recapitare alla Lazio e al giocatore le prime proposte ufficiali. Sul piatto tanti soldi per convincere le parti a favorire questa operazione di calciomercato che potrebbe entrare nel vivo nel 2024.

Felipe Anderson lascia la Lazio? C’è un indizio sul possibile addio del brasiliano che potrebbe andare in Arabia Saudita. Lotito dovrà accelerare se intende confermare in rosa, anche per la prossima stagione, il giocatore che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Ecco nuovi aggiornamenti in merito alla trattativa per il rinnovo di contratto.

Rinnovo Felipe Anderson Lazio: ultimi aggiornamenti

I dirigenti della Lazio sono a lavoro per prolungare il contratto di Felipe Anderson. Lo scorso luglio la sorella agente del calciatore ha incontrato il club biancoceleste per avviare le trattative. Un primo incontro interlocutorio è già andato in scena, adesso toccherà alla Lazio accelerare per trovare la quadra e favorire la riconferma alla Lazio di Felipe Anderson che è tentato anche dalle sirene arabe. I biancocelesti restano fiduciosi sul buon esito dell’affare, con un rinnovo pluriennale ed un ingaggio che dovrebbe salire fino a 3 milioni. In autunno l’affare potrebbe entrare nel vivo: le parti sperano di chiudere l’accordo entro dicembre 2023.