Una manovra che può essere considerata storica in vista della prossima stagione. Perché lo sceicco Al Thani è pronto a comprare un top club in vista del futuro.

Una mossa davvero importante quella che sta per andare a concludere il top club che potrebbe da un momento all’altro tornare a sorridere dal punto di vista dei conti e del progetto.

Perché ancora una volta potrebbe essere uno sceicco a dover intervenire per salvare la società e svoltare la prossima stagione e il futuro. Ci sono ora delle novità davvero importanti al riguardo.

Calciomercato: un altro top club costretto a vendere

Da tempo si cercano nuovi acquirenti per uno dei migliori club al mondo. Perché il sistema calcio si è compromesso sempre di più con la crisi del Covid. Una situazione difficile da poter gestire e per questo tantissimi top club storici sono finiti nei guai economici.

Lo sa bene una società in particolare che si trova in Inghilterra e che ora sta vendendo la società perché praticamente costretta per i tanti milioni di debiti che si sono accumulati in tutti questi anni.

In tanti i top club in crisi anche in Serie A, ma le prossime ore saranno decisive per capire chi dei migliori club al mondo sta vedendo e completando il passaggio per una cifra praticamente da record.

Cessione Manchester United: compra Al Thani, il prezzo

Svolta improvvisa nella trattativa per la cessione del Manchester United allo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani. Perché è da tempo che si è registrato questo tipo di interesse e ora potrebbe essere la svolta decisiva. C’è la sensazione che si possa chiudere già in questi giorni.

Arriva l’annuncio del noto tabloid inglese del The Sun che racconta della telenovela del passaggio di proprietà del Man United allo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani che si sarebbe aggiudicato il 100% del club inglese. Si parla di una cifra vicina ai 7 miliardi di euro per l’acquisto del Manchester United. L’annuncio del passaggio dei Red Devils in mani qatariote potrebbe esserci già il prossimo mese di settembre.

Manchester United: le ambizioni di Al Thani

Lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani ha sicuramente delle ambizioni altissime per provare a svoltare la prossima stagione da quando arriverà e il futuro. Perché l’intenzione non è quella soltanto di avere un ritorno economico e divertirsi, anzi, c’è la vera volontà di vincere.

Il club del Manchester United è uno dei più storici di sempre e con più tifosi al mondo e per questo motivo lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani ha deciso di investire su questo club in Premier League.