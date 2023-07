Tonali, che lusso: vita da nababbo in Premier

Negli scorsi giorni Sandro Tonali si è unito ufficialmente al Newcastle targato Howe: lusso sfrenato in Premier, la reazione diventa virale

Numerosi tifosi del Milan sono rimasti profondamente delusi dalla sua decisione di fare le valigie e andarsene. D’altronde, c’era da aspettarselo. Sandro Tonali rappresentava il cuore pulsante della squadra guidata da mister Stefano Pioli. Sin da bambino ha sempre tifato i colori rossoneri e lui stesso tempo fa dichiarò di voler diventare una bandiera del ‘Diavolo’.

Alla fine, però, ha scelto di tornare sui suoi passi, consapevole che per diventare un campione doveva trasferirsi altrove. La Serie A ad oggi è un trampolino di lancio, per farsi notare dai top club europei. Il Newcastle non è ancora a quel livello, ma l’intenzione dei ‘Magpies’ è quella di continuare ad alzare l’asticella anno dopo anno.

E la forza economica per arrivare a competere con le big non gli manca. Il club inglese, a differenza di quanto accaduto in casa Paris Saint Germain ad esempio, non sta spendendo soldi senza criterio. Non a caso, la dirigenza ha regalato al tecnico Eddie Howe giocatori dal nome non altisonante, però allo stesso tempo estremamente funzionali alla filosofia calcistica dell’allenatore.

Questa è senza dubbio un’ottima strategia per cercare di vincere trofei importanti il più in fretta possibile. Tonali, evidentemente, è rimasto affascinato dal progetto messo in piedi dalla proprietà saudita, la quale ovviamente lo ha convinto a dire sì anche offrendoli uno stipendio di gran lunga superiore rispetto a quello che percepiva o avrebbe potuto percepire al Milan. Otto milioni di euro netti a stagione più due di bonus.

Tonali, lusso sfrenato in Premier: il video con la fidanzata diventa virale

Cifre da capogiro, di fronte a cui è quasi impossibile rifiutare. Tra l’altro, il Newcastle ha conquistato con pieni meriti l’accesso alla prossima edizione della Champions League, mentre il Milan ha salvato il salvabile soltanto grazie alla penalizzazione inflitta alla Juventus.

Altrimenti, ora staremmo qui a parlare di fallimento, a maggior ragione considerando che poco più di un anno fa i rossoneri alzavano al cielo il diciannovesimo Scudetto della storia del club lombardo.

Tonali, nonostante il legame affettivo molto profondo, ha preferito cambiare aria, salutando il popolo milanista con un messaggio su Instagram strappalacrime. Oramai bisogna evitare di affezionarsi troppo ai singoli calciatori, poiché non esistono più le classiche bandiere o comunque si contano sulle dita di una mano. Tonali non sarà la bandiera del Milan, ma avrà l’occasione di costruirsi una carriera da favola in Inghilterra, che oggi è a tutti gli effetti l’NBA del calcio.

Negli scorsi giorni inoltre, in compagnia della sua bella fidanzata Giulia Pastore, il talento azzurro classe 2000 ha visitato il centro sportivo dei ‘Magpies’. La dolce metà dell’ex Milan si è lasciata andare ad una espressione esterrefatta, alla vista di una sala che l’ha particolarmente sorpresa. Il tutto è stato ripreso in un video, diventato poi virale sui social. Insomma, lusso sfrenato per Tonali in Premier. Intanto, sul suo profilo Instagram (potete trovarlo lì), il calciatore ha anche postato un altro video, quello del suo arrivo (in jet privato) in città, visitando il centro sportivo e familiarizzando con la nuova realtà. Anche lì si capisce che gira parecchio denaro, per la gioia di Sandro e della sua bella Juliette.