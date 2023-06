Chiesa giocherà la Champions: due offerte alla Juventus

Federico Chiesa potrebbe anche lasciare la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri valutano le proposte.

Aria di rivoluzione in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri – salvo sorprese – non cambierà la guida tecnica, visto che ormai sembra appurato come il tecnico livornese resterà in sella anche in vista della prossima stagione, nonostante si moltiplichino le voci su un suo possibile trasferimento in Arabia Saudita. Difficile che si verifichi un simile scenario, salvo clamorosi sviluppi, ma sul mercato invece non mancheranno cambiamenti di rilievo.

L’idea è quella di cambiare diversi calciatori, tra titolari e riserve, ripartendo dai punti fermi della Juve. Ma uno di questi, che fino a pochi giorni fa sembrava uno degli intoccabili per club e tifoseria, potrebbe invece essere tra i primi a fare le valigie.

Parliamo di Federico Chiesa, il fuoriclasse italiano che viene da una stagione difficile per via del lungo infortunio al ginocchio patito in precedenza. L’esterno offensivo della Juventus pare abbia qualche remore a continuare la sua avventura bianconera: infatti avrebbe chiesto un rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2025) a cifre elevatissime e non alla portata del club. Per questo motivo un addio in estate di Chiesa non è più visto come impossibile.

La Premier League bussa alla porta della Juve: doppia tentazione per Chiesa

Dunque, vista anche la situazione finanziaria tutta da rivedere della Juventus, non è affatto da escludere che in caso di offerte concrete ed importanti Chiesa possa essere messo in vendita. Il calciatore azzurro non è di fatto più intoccabile.

Intanto dalla Premier League arrivano i primi rumours intriganti: pare che ben due club inglesi siano sulle tracce di Chiesa, perché consapevoli di poter strappare il sì della Juve e dello stesso calciatore. Fra l’altro si tratta di due squadre che, al contrario di quella bianconera, giocheranno la Champions League nella prossima stagione.

Chiesa è finito nel mirino del Newcastle United, uno dei club più ricchi e sorprendenti del momento, quarto in classifica di Premier lo scorso anno. La squadra di Howe è alla caccia di un’ala che possa integrarsi al meglio nel 4-2-3-1 dei Magpies e l’ex Fiorentina sarebbe perfetto in questo ruolo.

Ma oltre al Newcastle, anche i campioni d’Europa in carica del Manchester City si sarebbero informati su Chiesa e sulla possibilità di strapparlo alla Juve e alla concorrenza. La squadra di Pep Guardiola ha bisogno di un esterno destro, visto che non si esclude l’addio di uno fra Bernardo Silva e Mahrez in estate. La soluzione azzurra intriga molto il City. Ovviamente la Juve spara alto: almeno 45-50 milioni di euro per lasciare partire il gioiello e figlio d’arte.