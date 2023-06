Ipotesi Serie A per Di Maria: Juventus tradita

La Juventus e Angel Di Maria non andranno avanti insieme, ormai è cosa nota ma l’argentino potrebbe comunque restare in Serie A. Spunta un’ipotesi.

Tra la Juventus e Angel Di Maria non è andata esattamente come ci si sarebbe aspettati. L’attaccante si è trasferito nel club bianconero per fare la differenza. Spesso l’ha fatta, ad esempio con i suoi gol in Europa League, ma spesso è apparso anche assente in campo. Cosa che non è piaciuta moltissimo ai tifosi del club. Per questo motivo, dopo appena un anno, hanno deciso di separarsi eppure l’argentino può restare ancora in Serie A.

Angel Di Maria è approdato alla Juventus solamente la scorsa estate, con la passata edizione estiva del calciomercato. Dopo l’esperienza al PSG, l’attaccante è arrivato alla Vecchia Signora a parametro zero con la volontà di restare un altro anno almeno in Europa per prepararsi al meglio ai Mondiali 2022.

La Coppa del Mondo, alla fine, Di Maria l’ha conquistata, decidendo anche la finale con un gran fgol. Ma lo stesso non si può dire del cuore di almeno una fetta dei tifosi bianconeri. L’argentino ha perciò deciso di non rinnovare per un altro anno, come qualche mese fa si era ipotizzato e dal 30 giugno 2023 sarà senza squadra. Anche se adesso spunta l’ipotesi di continuare a vederlo in Serie A.

Clamoroso Di Maria: ci pensa il Napoli con l’arrivo di Garcia

Da un lato c’è Angel Di Maria che a 35 anni vorrebbe comunque non lasciare il calcio europeo. Dall’altra c’è il Napoli che osserva molto attentamente la situazione. Perché il giocatore e la Juventus non sembrerebbero intenzionati a continuare insieme. E dopo appena un anno potrebbe già arrivare la separazione. A titolo gratuito, dal momento che il contratto è in scadenza al 30 giugno 2023. Ci potrebbe perciò pensare Rudi Garcia, neo allenatore degli azzurri.

Aurelio De Laurentiis in persona, tramite ‘Twitter’ ha voluto annunciare la scelta del francese per la panchina del Napoli. “Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!”, ha scritto.

Ora tutto è in fase di assestamento e tanto si dovrà capire del progetto tecnico che l’allenatore ha in mente. Ma l’idea di Di Maria sta balenando nell’ambiente partenopeo, che potrebbe essere ingolosito da un colpo in grado di infiammare la tifoseria apparsa non entusiasta sul nome del nuovo allenatore. Non resta che attendere per capire cosa accadrà.