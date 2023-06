Ma quale ritorno! La Juve ha detto no

La Vecchia Signora ha deciso di rinunciare ad un acquisto per la prossima stagione. I motivi della decisione.

Juventus a tutto mercato o quasi. Il club presieduto da Gianluca Ferrero lo scorso 30 maggio ha finalmente tirato il fiato. Ad esito di circa 9 mesi passati più in tribunale che sul campo, i bianconeri hanno tirato la linea. Un traguardo non straordinario quello centrato, parliamo di Conference League, ma che comunque consente alla squadra di Massimiliano Allegri di restare in Europa.

In realtà, al di là della tempistica, la Juventus ha saputo del -15 che diventata -10 a pochi minuti dall’inizio della trasferta di Empoli, quanto accaduto ha dimostrato come la Zebra non avesse ancora trovato la quadra.

Calcolatrice alla mano, anche con il taglio alla classifica di 10 punti, se i bianconeri avessero battuto, in ordine, Empoli, Milan in casa e Udinese in trasferta, sarebbero andati in Champions. Il poker subìto al Castellani ha scritto la parola fine a questa corsa.

In attesa che Cristiano Giuntoli si liberi dal Napoli, cosa che potrebbe accadere ma non prestissimo, alla Continassa il mercato è stato affidato a Giovanni Manna, ds dell’Under 23. Al momento, la Juventus, causa raggiungimento dei requisiti, ha riscattato per 28 milioni Moise Kean dall’Everton. Chi dovrebbe restare è Arkadiusz Milik. Il polacco poteva diventare un giocatore della Juventus entro il 10 giugno, bastava esercitare il riscatto. Il club, forte della volontà del mancino, si è seduta al tavolo col Marsiglia per ridiscutere cifre e modalità. La prossima settimana le parti in causa dovrebbero vedersi per l’happy end.

L’esperto: “La Juve non spende per Zaniolo”

La Juventus in attacco ha il dubbio maggiore: chi cedere tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa? Entrambi pagati cari alla Fiorentina, rispettivamente 52 e 82 milioni, vengono da un anno con tanti infortuni. Il serbo è affetto da pubalgia, una infiammazione che non esclude ricadute. Il figlio d’arte, come mostrato anche giovedì contro la Spagna, appare lontano parente del top che ha deciso l’Europeo 2021. Per tutti questi motivi, i bianconeri prima di spendere prendono tempo, quello che sta accadendo con un altro talento in campo con l’Italia 48 ore fa.

Parliamo di Nicolò Zaniolo, talento ancora non sbocciato del tutto che quest’inverno, dopo un tira e molla con la Roma, ha tentato un’avventura ancora non fortunatissima in Turchia, al Galatasaray. Per questo è stato accostato nuovamente alla Juve, che all’esterno ex giallorosso ha sempre guardato con una certa attenzione. Ma, secondo un esperto di mercato, l’affare è tutt’altro che scontato: “Zaniolo con l’Italia non mi ha entusiasmato, è già diventato un tormentone estivo, credo di essere stato uno dei pochissimi l’anno scorso in Italia a dire che per la Juventus non era prioritario”. Parole musica di Franco Leonetti, giornalista, intervenuto ai microfoni di TvPlay.

Il cronista non dà l’affare per saltato, ma non ritiene la trattativa credibile, almeno ora. “Il Galatasaray vuole almeno 25 milioni e la Juventus in questo momento non vuole spendere quelle cifre”, ha aggiunto. Secondo Leonetti, infine, proprio il club di Zaniolo sarebbe disposto a investire 30 milioni su Winston McKennie. Il centrocampista, dopo la retrocessione del Leeds, è tornato a Torino ma resta tra i partenti.