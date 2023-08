Choc Juventus: “Grossa offerta per Chiesa”

Sta per arrivare un’offerta molto importante per Federico Chiesa: di fronte a certe cifre la Juve potrebbe lasciarlo partire.

Il mercato in entrata della Juventus è stato uno dei meno entusiasmanti di sempre per la tifoseria bianconera, almeno finora. In questo calciomercato estivo, infatti, la Signora ha messo a segno solo il colpo Weah: l’esterno 23enne – che ha già messo in mostra le sue qualità – è stato prelevato dal Lille per 12 milioni di euro.

In questi ultimi giorni prima della chiusura del mercato, prevista per il 1 settembre alle ore 20, sono in molti ad attendersi qualche altro movimento da parte di Cristiano Giuntoli. Tuttavia, il nuovo direttore sportivo bianconero ha più volte fatto presente che la rosa è già molto competitiva e che ci saranno cambiamenti in entrata solo in caso di cessioni.

La dirigenza juventina e anche Massimiliano Allegri sperano soprattutto di aver recuperato a pieno giocatori come Dusan Vlahovic e soprattutto Federico Chiesa. L’attaccante italiano è rientrato lo scorso gennaio dopo un lungo stop a causa del grave infortunio al legamento crociato. I primi mesi sono stati molto difficili per Chiesa: le prestazioni non erano infatti all’altezza di quelle sfoderate nel periodo precedente all’infortunio.

La Juve trema, pronta l’offerta per Chiesa: tifosi spiazzati

Tuttavia, già in precampionato Chiesa aveva fatto vedere di essere tornato in buone condizioni: un’impressione confermata anche nella prima gara di Udine, dove l’ex viola è andato a segno dopo appena due minuti spianando la strada del successo a Madama. Questa ottima partenza ha rincuorato i tifosi juventini, che sperano di vedere il miglior Chiesa in questa stagione. Ma non è detto che le cose vadano proprio così, dato che le ultime notizie di mercato sono molto preoccupanti.

Il ritorno di Chiesa ha infatti scatenato di nuovo un certo interesse da parte dei club esteri. Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, infatti, pare che il Liverpool si sia di nuovo fiondato sull’attaccante azzurro, specialmente dopo aver scoperto che Mohamed Salah volerà quasi certamente in Arabia (gli è stato proposto un ingaggio faraonico, ndr).

Il Liverpool potrebbe presentare un’offerta da 60 milioni di euro: una cifra che costringerebbe la Juventus a sedersi al tavolo delle trattative. Come sottolineato dallo stesso Albanese, il ds Giuntoli avrebbe già pronto il piano B. In caso di addio di Chiesa, infatti, la Juve si tufferebbe su Alvaro Morata, che potrebbe sbarcare a Torino per la terza volta dopo i periodi 2014-2016 e 2020-2022. La clausola dell’attaccante spagnolo è di 21 milioni di euro.