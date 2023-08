Calciomercato, affare da 18MLN: sta sbarcando in Serie A

Serata decisiva per la definizione di un affare molto importante per una big di Serie A. La dirigenza proprio in queste ore è infatti al lavoro per chiudere per l’arrivo del giocatore in questo calciomercato.

Arrivati agli sgoccioli di questa sessione, i tifosi avevano oramai perso la speranza di poter vedere il ragazzo con la maglia della loro squadra del cuore, ma nelle ultime ore qualcosa sembrerebbe essersi incredibilmente sbloccato grazie al blitz messo in atto dalla dirigenza.

Stando alle ultime notizie, infatti, con un’offerta convincente il club sembrerebbe essere riuscito a trovare l’accordo per il giocatore che, a quanto pare, sbarcherebbe in Italia nei prossimi giorni per essere a disposizione del mister già per la terza giornata di Serie A.

Calciomercato, nuovo affare in Serie A: le ultime

Nelle prossime ore una big di Serie A potrebbe mettere a segno un colpo importante in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza sarebbe al lavoro per regalare al mister l’ennesimo rinforzo di questa intensa ma soddisfacente estate, che ha visto la rosa decisamente rinforzata rispetto alla passata stagione.

Prima di ritenersi totalmente soddisfatto, però, il club vuole, come anticipato, mettere a segno un altro colpo in questo calciomercato, che andrebbe a completare un reparto che sin dai primi istanti della sessione ha rappresentato essere una priorità per la società, che ha dunque intenzione di andare ad esaudire le richieste del mister. Nel corso di queste settimane tantissimi nomi importanti, ma anche di prospettiva, sono stati accostati al club, ma alla fine la dirigenza ha deciso di optare per un profilo d’esperienza internazionale che potrebbe andare a colmare quei “vuoti” all’interno della rosa grazie alle sue qualità tecniche e di leadership.

Stando dunque a quanto riportato da Sky Sport, la Lazio spinge per regalare a Maurizio Sarri Mateo Guendouzi in questo calciomercato. A dimostrazione di questo nelle scorse ore il club capitolino avrebbe anche presentato un’importante offerta al Marsiglia per cercare di chiudere il prima possibile quest’operazione.

Lazio, offerta al Marsiglia per Guendouzi: le cifre

La Lazio ha presentato un’offerta al Marsiglia per Mateo Guendouzi nelle ultime ore di calciomercato. Il centrocampista francese rappresenta dunque essere il principale obiettivo del club di Lotito per la mediana, che a quanto pare non starebbe badando a spese per portare in Serie A il classe ’99.

Stando a Sky Sport, infatti, la Lazio avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 18 milioni di euro, 13 milioni di base più cinque di bonus, per convincere il Marsiglia a lasciar partire Guendouzi in questo calciomercato. Dalle parti di Formello c’è ottimismo sul buon esito di questa trattativa, ma le parti non sono ancora vicine a soli 5 giorni dalla chiusura della sessione. C’è bisogno di lavorare, ed anche in fretta.

Non solo Guendouzi: l’altro obiettivo della Lazio

Mateo Guendouzi è il primo obiettivo della Lazio in questo calciomercato, ma il club biancoceleste starebbe sondando anche la pista Lazar Samardzic qualora quella del francese dovesse complicarsi. Ad oggi, però, quella del serbo sarebbe più un’alternativa che una valida opzione, anche perché i costi dell’operazione con l’Udinese sarebbero decisamente superiori rispetto a quelli con Marsiglia.