Choc Real Madrid: bufera e arresti

Real Madrid al centro di uno scandalo che ha coinvolto diversi suoi giocatori, e che potrebbe espandersi nelle prossime ore. Cosa è successo?

Uno scandalo inaspettato ha travolto il Real Madrid di Florentino Perez in questi giorni, portando addirittura all’arresto di ben quattro giocatori. Al centro della vicenda c’è la diffusione di un video privato con contenuti sessuali, in cui appare una ragazza minorenne. E secondo la stampa iberica altri giocatori potrebbero essere coinvolti, se non altro per aver ricevuto e magari ricondiviso a loro volta il video incriminato.

La notizia dello scandalo è stata rivelata da ‘El Confidencial’ nel tardo pomeriggio di giovedì 14 settembre. La testata spagnola ha raccontato che 3 giocatori delle giovanili del Real Madrid sono stati arrestati dalla Guardia Civil quella mattina. In un successivo comunicato, il club ha chiarito che i giocatori fermati sono 4: uno del Castilla, la seconda squadra dei Blancos, e tre del Real Madrid C, la terza squadra. I loro nomi sono ovviamente ancora segreti, così come le loro età.

La stampa italiana ha riportato la notizia spesso in maniera imprecisa, parlando di arresti per sesso con una minorenne, ma dalle fonti spagnole si apprende che l’accusa è appunto un’altra. Non per il rapporto sessuale (che non si sa se quanti degli arrestati abbia coinvolto), ma la diffusione del video privato di quel rapporto.

Arresti nelle giovanili del Real Madrid: cosa sta succedendo in Spagna

Il fatto che nel video appaia una minorenne (16 anni, secondo ‘El Confidencial’) aggrava le cose, ma non è escluso che anche i giocatori siano minorenni o appena maggiorenni. Per il momento, sugli avvenimenti del 14 settembre si sa ancora molto poco, se non che l’accusa è molto seria.

La denuncia è stata presentata già il 6 settembre alla Guardia Civil da parte della madre della ragazza, e subito dopo sono scattate le indagini, che hanno portato all’arresto dei 4 giovani giocatori. Uno di questi avrebbe avuto una relazione con la vittima, per cui sembra possibile che il video lo riguardi in prima persona, ma ancora molti dettagli mancano all’appello.

Il Real Madrid ha subito comunicato di stare seguendo la vicenda e che, quando le cose saranno più chiare, deciderà come agire. Quello che si attende di capire in Spagna è a chi sia stato inoltrato il video via Whatsapp, e quindi quanti lo abbiano visto e abbiano poi contribuito a diffonderlo, commettendo a loro volta un reato. Lo scandalo sessuale interno al club madrileno, dunque, potrebbe anche espandersi.