Nuova grana per la Juventus: Ronaldo fa causa al club, il motivo

L’impressione è che la Juventus non riesca a trovare pace, sotto nessun punto di vista. Dopo il caso Pogba, seguito subito da quello di Bonucci, il club bianconero è ora al centro di un’altra questione giudiziaria abbastanza importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, Cristiano Ronaldo ha fatto causa alla Juventus, scatenando ancora di più il malcontento all’interno di una piazza che non riesce un secondo a rifiatare dalla passata stagione a furia di delusioni.

Ovviamente i legali della Vecchia Signora si sono immediatamente messi al lavoro per cercare di “depistare” questa situazione, ma la forza mediatica di CR7 fa paura, e le cose da qui ai prossimi giorni potrebbero anche arrivare a prendere una piega spiacevole.

Ronaldo fa causa alla Juventus, il motivo

Continua il momento no della Juventus con la giustizia. Concluse le parentesi relative all’Inchiesta Prisma ed alla manovra stipendi, la Vecchia Signora deve ora far fronte ad una nuova grana presentatagli addirittura da Cristiano Ronaldo.

Dopo un periodo di “tregua”, se così vorremmo definirlo, il campione portoghese è tornato a battere cassa con la Juventus. CR7, con un passato di tre anni in bianconero, è infatti tornato alla riscossa per cercare di ottenere quello che effettivamente gli spetta di diritto, ma che la Vecchia Signora alla fine non gli riconosce. Essenzialmente, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo va cercando dalla Juventus quei famosi emolumenti dilazionati in epoca Covid, le due famose manovre stipendi per intenderci.

Nessuno fino ad oggi credeva che il portoghese potesse seriamente agire per via legali contro il club bianconero, ma dopo aver visionato gli atti della Procura di Torino la stella dell’Al Nassr non ha potuto fare diversamente.

Scontro Ronaldo-Juventus: quanto chiede CR7 e da cosa potrebbe essere sostenuto

Cristiano Ronaldo ha deciso di fare causa alla Juventus perché vuole i 19,9 milioni di euro netti che deve ancora ricevere dalla società per gli emolumenti in epoca Covid.

Nella scrittura “integrativa” che la Juventus aveva proposto a CR7 per differire questi, l’ex direttore Fabio Paratici annotava che il club avrebbe provveduto a risarcire il portoghese entro il 31 luglio 2021. L’accordo trascritto su quesi moduli non è mai arrivato a Ronaldo, che ha ora deciso di usarlo come carta per quest’azione legale contro la Vecchia Signora.

Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente aggiornamenti in merito a questa delicata faccenda, ma il fenomeno portoghese potrebbe alla fine avere la meglio grazie al verbale di una riunione del 20 settembre 2021 dove Agnelli suggerisce di non rincorrerlo ma di aspettare che sia lui a fare la prima mossa se interessato.

Non solo Ronaldo: coinvolto anche un ex Juventus

Ronaldo non è l’unico che avrebbe potuto creare problemi alla Juventus. Oltre a CR7, infatti, anche Paulo Dybala doveva essere risarcito dalla Vecchia Signora, ma a differenza del portoghese la Joya ha raggiunto un accordo con la società bianconero per il pagamento degli arretrati a circa 3 milioni di euro.