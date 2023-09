Vlahovic in Arabia Saudita, c’è l’annuncio: tifosi spiazzati

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe incredibilmente essere in Arabia Saudita a partire dalla prossima stagione. A svelarlo l’annuncio di un suo collega non curante dell’impatto che una dichiarazione del genere avrebbe potuto avere sul già instabile ambiente bianconero.

La realtà dei fatti parla però di un Vlahovic scontento a Torino da qualche mese a questa parte, e dunque un addio nella prossima sessione estiva di calciomercato non è assortamente da sottovalutare.

Considerata la sua giovane età la gente stonerebbe a credere che un talento come Vlahovic possa finire, così presto, in Arabia Saudita, ma quest’estate il campionato saudita ha dimostrato di riuscire a fare tutto se vuole.

Calciomercato, Vlahovic in Arabia Saudita: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, che a quanto pare nel prossimo calciomercato potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi anche lui nella nuova frontiera del calcio, l’Arabia Saudita.

Nessuna conferma è però ancora arrivata in merito a quest’indiscrezione, anche perché lo scenario saudita per il serbo rappresenterebbe essere ad oggi un merito consiglio da parte di un suo collega ed amico. Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Al-Hilal Aleksandar Mitrovic ha parlato di Vlahovic suggerendogli, per l’appunto, un futuro lontano dalla Juventus ed in Arabia Saudita.

Più nello specifico ai microfoni delle rosea l’ex Fulham ha così parlato del suo connazionale: “A Vlahovic consiglio l’Arabia Saudita. In Nazionale ne abbiamo parlato, lui mi ha chiesto come mi trovassi, ma non penso per scopi ed interessi personali, visto e considerato che lo vedo molto concentrato sulla Juventus. In futuro però chissà, dipenderà tutto ovviamente da quello che vuole lui”.

Juventus, senti Mitrovic: “Vlahovic è il 9 migliore in Serie A”

Accantonata la parentesi mercato, Aleksandar Mitrovic non ha perso occasione per adulare l’amico Vlahovic ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante dell’Al-Hilal è infatti certo che il serbo sia il migliore 9 del campionato italiano a discapito di Victor Osimhen, semplicemente perché più completo a livello tecnico.

Continuando, però, Mitrovic ha anche detto che per consacrasi definitivamente come miglior attaccante della Serie A Vlahovic deve giocare spesso ed sentire il supporto d squadra e tifosi, fattori fondamentali nella crescita di un giovane giocatore e che forse nella passata stagione sono leggermente venuti a mancare.

Non solo Vlahovic: Mitrovic ha anche parlato del suo futuro…in Serie A

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport Aleksandar Mitrovic non ha escluso di poter un domani venire a giocare in Serie A. Il bomber serbo ha infatti dichiarato: “Futuro in Italia? In passato sono stato vicinissimo alla Serie A, ma adesso non penso a nient’altro se non all’Al-Hilal, dove sono molto contento. In futuro, però, mai dire mai, anche perché seguo sempre il campionato italiano con un occhio di riguardo alla Roma“.