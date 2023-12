Clamoroso alla Juve: ecco il nuovo Presidente

Clamoroso e inatteso cambio della guardia al vertice della Juventus: ecco il nuovo Presidente della società bianconera

La stagione della Juventus finora è più che positiva. Gli uomini di Max Allegri hanno anche superato indenni lo scoglio del big match contro l’Inter.

Un pareggio per 1-1 che ha certificato che i bianconeri contenderanno lo scudetto ai nerazzurri fino alla fine. Anzi, per alcuni commentatori i bianconeri sono i favoriti per la conquista del tricolore non avendo impegni europei.

Dunque, dopo la bufera giudiziaria della scorsa stagione, che ha influito non poco sul rendimento della ‘Vecchia Signora’, il barometro volge al sereno in casa Juventus. Eppure, nessun bianconero è sicuro del proprio posto, tutti sono sotto esame.

Momblano: “John Elkann avrebbe già scelto Michel Platini”

John Elkann, Amministratore delegato di Exor, la ‘cassaforte’ delle famiglie Agnelli ed Elkann che controlla la Juventus, in occasione dell’Investor Day della predetta holding, nella successiva conferenza stampa, ha fatto chiarezza sulle voci da un alto di delisting del titolo Juventus (l’abbandono della Borsa) e dall’altro di liquidazione: “Questo è l’anno zero: i vertici hanno risolto i problemi esterni entro l’estate e questo ha anche aiutato la squadra“.

Un anno zero che, però, non significa un ridimensionamento delle ambizioni come, tra l’altro, dimostra l’aumento di capitale: “Un’azione necessaria per attraversare questo anno zero e dare alla Juventus la forza per affrontare questo triennio con ambizioni forti in campo e fuori per puntare all’eccellenza“.

L’obiettivo del nuovo corso bianconero, infatti, è quello di coniugare i risultati sul campo con la sostenibilità finanziaria, con il numero 1 di Exor che ha assicurato che “non siamo stati avvicinati da fondi interessati al club né ne abbiamo cercato, non è una prospettiva che ci interessa. Così come non siamo interessati al delisting in Borsa“.

Tuttavia, nel confronto con i giornalisti John Elkann non ha neanche accennato a ciò che è intenzionato a fare e che è stato svelato da Momblano, giornalista di ‘Juventibus’: “John Elkann è molto più attivo sul lato dell’uomo Juve da mettere in società. Lui avrebbe già scelto Michel Platini”.

Insomma, John Elkann avrebbe in canna il colpo a sensazione: la sostituzione al vertice della ‘Vecchia Signora’ dell’attuale Presidente, Gianluca Ferrero, un tecnico, con un uomo di campo ma non uno qualsiasi bensì un mito vivente come ‘Le Roi’ Michel Platini che in 5 anni in maglia bianconera ha vinto tutto quello che c’era da vincere, dallo scudetto alla Coppa Intercontinentale passando per la Coppa delle Coppe e l’allora Coppa dei Campioni.