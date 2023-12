Paola Di Benedetto, curve straripanti: Bellanova senza parole

Paola Di Benedetto con la sua bellezza e sensualità lascia tutti di stucco, compreso il suo fidanzato Raoul Bellanova: che scatto

Con la maglia dell’Inter non era riuscito a mettersi in mostra più di tanto, pur esprimendo delle prestazioni abbastanza positive. Raoul Bellanova pare aver trovato la propria dimensione al Torino, sotto l’egida di Juric. Ed è un momento tanto più fortunato per l’esterno granata, avendo trovato l’amore, con una delle bellezze italiane più amate in assoluto.

Da qualche mese ormai, il giocatore fa coppia fissa con Paola Di Benedetto, modella apprezzatissima e showgirl di primissimo piano, che in tanti ricorderanno, per esempio, come vincitrice del Grande Fratello Vip e come una delle Madre Natura più irresistibili della storia di Ciao Darwin, oltre che come conduttrice televisiva e radiofonica di grande successo. I due sembrano davvero felici e innamorati e spesso e volentieri condividono scatti insieme, come quelli di un viaggio a Londra che si sono concessi durante la pausa per le nazionali.

Manco a dirlo, Bellanova è naturalmente invidiatissimo da tutto il pubblico che da sempre stravede per Paola. Una bellezza mozzafiato, che si caratterizza per lineamenti acqua e sapone che fanno quasi da contrasto a curve seducenti ed esplosive che difficilmente possono passare inosservate. I numerosissimi fan di Paola su Instagram (oltre un milione e 700 mila followers) restano sempre senza fiato di fronte ai suoi scatti e lo stesso probabilmente avviene per il suo fidanzato.

Paola Di Benedetto, scollatura che risalta da distanza ravvicinata: micidiale, da perdere la testa

La forza di Paola è risaltare tramite la semplicità, mettendo in evidenza una classe e un’eleganza innate, unite a una sensualità stratosferica. Il tutto si riassume alla grande in questo primo piano.

Immagine in cui Paola pubblicizza dei gioielli, ma è inutile dire che lo sguardo di larga parte della community va in tutt’altra direzione. Il suo sguardo magnetico ci conquista e ci fa innamorare, sotto il vestito il vertiginoso lato A si intravede quanto basta per accendere istantaneamente la fantasia. E arrivano, immancabili, tanti commenti a esaltare la bellezza fuori dal mondo della modella vicentina: “Splendida”, “Sei la perfezione”, “Che meraviglia”, “Come brilli”, “Sei una punta di diamante”, “Molto meglio tu dei gioielli”.