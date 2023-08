Clamoroso Miretti, firma con la grande rivale

La Juventus potrebbe cedere Miretti nelle ultime ore di mercato: il centrocampista può firmare a sorpresa per la grande rivale.

Mancano ormai poche ore al gong finale della sessione estiva di mercato e salvo clamorose sorprese, la Juventus non effettuerà ulteriori acquisti.

I bianconeri hanno deciso di ripartire quasi dalla stessa rosa dello scorso anno alla quale è stato aggiunto solo Weah, mentre c’è stato decisamente più movimento in uscita dove sono andati via in prestito alcuni giovani e giocatori non facenti più parte del progetto. Mercato in uscita che ancora non è concluso per la Vecchia Signora che nelle prossime ore potrebbe salutare anche Fabio Miretti.

Del futuro del giovane centrocampista se n’è parlato tanto durante l’estate e la Juventus sta ancora decidendo se cederlo per fargli acquisire ulteriore esperienza o concedergli un ulteriore chance in prima squadra. Tuttavia, Miretti potrebbe anche lasciare i bianconeri a sorpresa a titolo definitivo e finire in una delle grandi di rivali del club, ovvero il Milan che potrebbe fare un’offerta molto allettante per il giocatore

Juventus, pericolo Milan per Miretti: i rossoneri ci provano

La scorsa stagione, Allegri ha dato tantissime opportunità a Miretti che ha avuto degli alti e bassi più che normali per un giocatore giovane come lui e tutto sommato non è stato un anno negativo. Nel nuovo campionato, però, Miretti ha faticato molto nel trovare spazio, giocando pochissimo in queste prime due giornate e ciò ha aumentato ancora di più le voci su un suo futuro lontano da Torino nonostante il rinnovo fino al 2027.

Per il talentuoso centrocampista si è parlato di possibile prestito al Monza per fargli fare lo stesso percorso di Rovella, ma il club brianzolo non è l’unico a seguirlo. Sulle tracce di Miretti ci sarebbe e a sorpresa il Milan che sarebbe pronto a scippare i bianconeri del suo talento nel caso in cui dovessero vendere Krunic, per il quale il Fenerbahce è pronto ad un nuovo assalto.

Per convincere la Juventus a cedere Miretti a titolo definitivo potrebbe servire un’offerta da 20 milioni di euro in su ed il Milan potrebbe clamorosamente pensarci, mettendo a segno quello che sarebbe un colpo last minute davvero incredibile. Il tempo, tuttavia, stringe e la Juventus non ha ancora sciolto le riserve su Miretti che potrebbe restare a Torino quantomeno fino a gennaio, per poi riflettere su una possibile cessione nella sessione invernale.

Va ricordato, inoltre, che i bianconeri abbiano già rifiutato due offerte per Miretti. Come raccontato qualche giorno fa dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno detto no a Genoa, che lo avrebbe voluto in prestito, e a Salernitana che invece aveva offerto 15 milioni di euro più bonus per avere il centrocampista a titolo definitivo.

