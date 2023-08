Il primo esonero è deciso: Christian Bucchi nuovo allenatore

Il calcio italiano è già al centro di numerosi movimenti che possono già cambiare il volto dei club: il primo esonero è già vicino.

Il nuovo allenatore potrebbe diventare Christian Bucchi, rimasto ancora senza squadra e pronto a iniziare una nuova avventura di grande prestigio. L’esonero del tecnico sembra ormai già deciso dopo pochussime giornate dall’inizio dei campionati. Ci si aspettava un passo in avanti in campionato sin dall’inizio per tentare in tutti i modi di raggiungere obiettivi importanti ma i primi passi sono stati falsi e si rischia la rottura.

La situazione non è andata come previsto in questo inizio di stagione e il rapporto tra società e allenatore può andare subito verrso l’esonero. C’erano state le prime avvisaglie dopo la prima partita con la società che aveva iniziato a storcere il naso.

Esonero già deciso dopo le sconfitte: idea Bucchi

L’esonero non è stato ufficializzato, ma la società sta pensando di valutare un nuovo allenatore per continuare meglio la stagione. Le difficoltà dell’estate, con il cambio proprietà e con il nuovo progetto, non sono state ancora superate e ci sono ancora problemi, questa volta di campo, che stanno cambiando l’umore della piazza.

Ci si aspettava un inizio di stagione diverso e migliore. Le prime partite, invece, sono state quasi disastrose e le difficoltà stanno iniziando ad essere un peso importante da sopportare per la proprietà e la tifoseria.

In caso di esonero si sta pensando all’innesto di Christian Bucchi in panchina come nuovo allenatore.

Ternana, Lucarelli verso l’esonero: le ultime

La Ternana ha iniziato malissimo il campionato di Serie B e Cristiano Lucarelli è già vicino all’esonero. Il tecnico era stato importantissimo per la promozione dalla Serie C alla Serie B ma già nella passata stagione aveva avuto dei problemi con la società che pensava al suo esonero. Poi il cambio di proprietà e il nuovo progetto tecnico lo hanno confermato in panchina ma ora ci sono dei problemi.

Ancora ferma a zero punti dopo tre partite, la Ternana valuta l’esonero di Lucarelli. Il tecnico è tornato a Terni quest’estate dopo l’esonero della passata stagione e aveva accettato nuovamente l’incarico perché si era ripristinata l’impalcatura dirigenziale.

Secondo quanto riferisce TMW, Lucarelli rischia l’esonero. Le tre sconfitte in Serie B e l’eliminazione dalla Coppa Italia fanno traballare la sua panchina.

Esonero Lucarelli: c’è Bucchi come prima scelta

A Cristiano Lucarelli può subentrare Christian Bucchi in caso di esonero. L’esperto allenatore italiano è alla ricerca di una nuova esperienza in panchina in Serie B e potrebbe accettare volentieri il rilancio del progetto Ternana.

Saranno decisivi i prossimi giorni e probabilmente la sfida interna contro il Bari del prossimo 3 settembre.