Inter, via un altro big: l’offerta è scandalosa

Cifre folli per strappare un big all’Inter: i tifosi tremano, la proposta in arrivo potrebbe cambiare il volto alla squadra di Inzaghi.

Marotta e Ausilio hanno fatto nuovamente centro. La strategia portata avanti dal club nerazzurro sul mercato negli ultimi anni ha prodotto trofei e soprattutto il segno più in un bilancio da risanare con sacrifici importanti.

L’Inter ha centrato una finale di Champions, e nonostante l’addio pesante di Onana, ha strappato Frattesi ad una larga concorrenza, assicurandosi anche Thuram e Cuadrado a zero. Colpi importanti in attesa di valutazioni sulla difesa per sostituire Skriniar e di un nome forte che possa raccogliere l’eredità di Lukaku.

Non c’è fretta in casa nerazzurra. La calma è per certi versi una necessità dettata dalle difficoltà nel reperire elementi che possano fare al caso dei nerazzurri senza grossi sacrifici economici, ma il rischio, concreto, è che possano arrivare offerte folli per i calciatori che maggiormente si sono messi in mostra in questi anni.

A tal proposito si intensificano le notizie su una cifra folle che un club sarebbe pronto a mettere sul piatto per strappare un calciatore ad Inzaghi. Un assalto che l’Inter vorrebbe respingere sotto il profilo tecnico, ma che di certo sarà al centro delle valutazioni in considerazione di una cifra astronomica messa sul piatto.

L’Inter trema: cifre folli per un big di Inzaghi

La notizia ha scosso la notte di calciomercato, e inizia a trovare conferme importanti. Questa volta al centro delle valutazioni e di una proposta di quelle irrinunciabili sarebbe finito uno dei big della Serie A, e arrivano sviluppi su una prima risposta netta.

Secondo TyC Sports, dall’Arabia Saudita avrebbero messo gli occhi su Lautaro Martinez, e circolano già le cifre di un contratto faraonico proposto all’argentino. L’agente avrebbe incassato una proposta quadriennale per il “Toro”, da circa 240 milioni di euro per strapparlo all’Inter.

La risposta in arrivo dall’attaccante sarebbe stata perentoria. Secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, Lautaro non avrebbe mostrato interesse per l’eventuale passaggio in Arabia, e avrebbe chiuso la porta. Per questo motivo non ci sarebbero stati contatti con il club nerazzurro e non esiste una vera e propria cifra per l’eventuale trasferimento. La notizia trova conferma su molti tabloid e si arricchisce di un dettaglio interessante.

Nei prossimi giorni dall’Arabia potrebbero lanciare un assalto a cifre ancora più alte, una sorta di ultima proposta per tentare di convincere il calciatore e i nerazzurri, al momento decisi a rifiutare ogni tipo di contatto per un calciatore destinato ad indossare la fascia da capitano e ormai uomo simbolo del club.