Club escluso dal campionato, ricorso a giorni: cambia il calendario

Il calcio italiano non ha ancora chiari tutti i calendari pronti per la prossima stagione: a breve si discuterà il ricorso al TAR.

Ora è iniziata la fase più complicata per tutto il calcio italiano perché ci sono ancora in corso ricorsi e penalizzazioni che rischiano di compromettere l’inizio del campionato. Molte società italiane sono sotto l’occhio attento della FIGC per circostanze ancora non del tutto risolte. Ma non sono state chiarite neanche molte regole che riguardano pagamenti non effettuati e che hanno messo nei guai molti club, che non sono riusciti a rispettare il regolamento.

La situazione si risolverà solo nei primi giorni di agosto ma poi toccherà alla FIGC e al CONI decidere come stilare nuovamente i calendari.

Ricorso al TAR: cambiano i calendari

In FIGC il momento è molto delicato per la partenza dei campionati. Tante le società che sono in attesa delle delle decisioni della Federazione ma potrebbe non finire alla decisione che prenderanno gli organizzatori. Molti club sono pronti ad andare in Tribunale e fare ricorso per tentare il ripescaggio.

In quasi tutte le competizioni ci sono ancora dei problemi irrisolti e che rischiano di mettere a soqquadro lo status dei campionati. All’inizio della stagione non sono da escludere classifiche già ricche di penalizzazioni.

Determinate società hanno già annunciato ricorso al CONI: le decisioni della FIGC non sono state considerate idonee e ora le dirigenze intendono vederci chiaro e continuare nel percorso legale per stabilire come iniziare la nuova stagione.

Ricorso Reggina: si va al TAR, ecco cosa succede

Molte società non hanno rispettato – o non sono riuscite a rispettare a causa di comunicazoni non corrette – in toto il regolamento e la scadenza dei termini per i pagamenti: per questa ragione la FIGC ha deciso di far avviare la stagione con penalizzazioni o anche con esclusioni dai campionati.

La Reggina ha fatto ricorso per l’esclusione dal campionato di Serie B. Si sarebbe dovuta tenere il prossimo 11 agosto l’udienza al TAR del Lazio per il ricorso presentato dalla Reggina contro l’eclusione dalla Serie B, dopo le vicissitudini societarie che hanno colpito il club dalla scorsa stagione.

La società è risultata inadempiente e ha dovuto stilare un piano di rientro dal debito da saldare entro il 12 luglio. Ma il tutto si è concluso con un po’ di ritardo e la situazione ha portato alla decisione drastica della FIGC.

Reggina, cambia la data del ricorso: si farà il 2 agosto

La Reggina non ha ancora chiato se giocherà in Serie B o in Serie C. La situazione è ancora molto complicata e non ci sono notizie che trapelano che fanno capire in che direzione si andrà.

Fino a qualche giorni fa sembrava dover essere necessario attendere 11 giorni dalla notifica del decreto, ma, come riferisce TMW, le date sono state cambiate. Il giudizio del TAR sulla Reggina è stato anticipato alla data del 2 agosto.