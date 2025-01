Milan rovinato, l’infortunio in Champions blocca il mercato

Il Milan vive con ansia le ore immediatamente successive alla Champions League: l’infortunio rovina tutto su calciomercato.

I rossoneri stanno vivendo un momento delicatissimo che può stravolgere tutto da un momento all’altro perché né in Serie A né in Champions League i risultati rispettano le aspettative e per questo motivo c’è stato già il primo cambio allenatore, con Conceiçao che è subentrato a Paulo Fonseca e sta provando ad aggiustare la situazione a stagione in corso.

La dirigenza sta provando a gestire al meglio la situazione relativa al mercato e sta provando a migliorare la rosa in tutti i reparti che hanno bisogno di nuovi calciatori per mettere in ordine la squadra e dare modo a Sergio Conceiçao di lavorare con una rosa più simile a ciò che vuole lui.

Milan, infortunio molto serio: si teme il peggio per il mercato

Il Milan impegnato in Champions League contro il Girona sta provando a superare il turno per andare avanti nella competizione europea e dare nuova linfa vitale a un gruppo che è stato in forte difficoltà fino a questo momento.

La rosa del Milan non è completa come si poteva immaginare e nel corso degli ultimi mesi ci sono state molte difficoltà che hanno messo a soqquadro il mondo rossonero.

C’è stato un infortunio molto serio che può rovinare il mercato del Milan e cambiare tutte le carte in tavola rispetto a quelli che sono gli obiettivi su cui sta lavorando la società.

Milan, infortunio per Emerson Royal: le condizioni

Il primo tempo di Milan-Girona ha dato indicazioni importanti sul futuro dei rossoneri. La titolarità di Emerson Royal, che sembra già al passo d’addio dopo appena 6 mesi dal suo arrivo, ha messo a serio rischio la sua cessione. I tifosi vedendolo titolare ancora una volta si sono chiesti i motivi ma dopo pochissimi minuti è arrivata un’altra grande sorpresa.

Al minuto 4 del primo tempo Emerson Royal è uscito dal campo per infortunio. Il laterale brasiliano si è fermato per un problema muscolare che è sembrato serissimo e ha costretto al cambio Conceiçao che ha scelto di inserire Davide Calabria.

Le condizioni di Emerson Royal verranno valutate solo nella giornata di domani e qualora i tempi di recupero fossero molto lunghi, sarà a rischio seriamente la sua cessione.

Infortunio Emerson: salta la sua cessione e l’arrivo di Walker?

La giornata di giovedì dovrebbe essere decisiva per la cessione di Emerson Royal al Galatasaray e per l’acquisto di Kyle Walker che dovrebbe firmare con i rossoneri. Ma il problema fisico di Emerson può cambiare tutte le carte in tavola.

Al momento nulla sembra a rischio, ma la situazione va gestita e tenuta d’occhio ora dopo ora, con il rischio che la situazione clinica del brasiliano può rallentare cessione e acquisto.