A sorpresa, tra un Garnacho e un Lookman, spunta l’idea a dir poco clamorosa nel colpaccio al Napoli che riguarda l’affare dal Real Madrid.

Il calciatore, in un momento terrificante che sta colpendo il Real Madrid e in un tridente che vede complicarsi le cose con la presenza ingombrante di Vinicius, Bellingham e Mbappè, rappresenta l’idea a sorpresa nel suggerimento di calciomercato al Napoli.

Se n’è parlato apertamente con l’ipotesi che vedrebbe il fuoriclasse brasiliano finire in Serie A, nel colpaccio a dir poco clamoroso e che vedrebbe un tridente assurdo al Napoli se si considera il livello dimostrato da Neres in questa prima parte di stagione e con Lukaku al centro che, gol o non gol, sta facendo benissimo nel reparto offensivo di Antonio Conte al club partenopeo. Un nome a sorpresa, per il Napoli, è quello che riguarda Rodrygo dal Real Madrid.

Dal Real Madrid al Napoli: possibilità per il post-Kvara

“Morto un Papa se ne fa un altro”. Però, che Papa sarebbe quello del quale si parla, dal Real Madrid? Il Napoli si interroga su chi prendere per il dopo Kvaratskhelia che, nel corso di questo pomeriggio, ha salutato ufficialmente il Napoli e la città partenopea, con un video commovente per i tifosi che lo hanno salutato.

Ma adesso c’è il sostituto da prendere, l’Atalanta da battere per il sogno Scudetto e tra i nomi ce n’è uno grandissimo del quale si è parlato, dal Real Madrid.

A parlare della possibilità di Rodrygo al Napoli è Lele Adani, nel corso della sua trasmissione in streaming su Twitch, Viva El Futbol. L’ex giocatore nonché noto opinionista sportivo, ha detto la sua su tale possibilità, concreta, per il Napoli.

Calciomercato Napoli: spunta l’idea dai Blancos

Dal Real Madrid di Ancelotti, la possibilità di prendere Rodrygo che si guarda intorno per quanto sta succedendo alle Merengues. Troppo chiuso da uno spazio che potrebbe trovare altrove, secondo lo stesso Adani, che ne parla così: “Occhio al Napoli. Il mio nome è quello di Lookman, ma ci vorranno 90 di milioni per prenderlo dall’Atalanta. E allora attenzione perché De Laurentiis lo ha già fatto dal Real Madrid quando prese Higuain dai Blancos. Al Real ci sono Vinicius e Mbappè, ma potrebbe pure pensare di andar via Rodrygo. Perché no quindi…”