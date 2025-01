Calciomercato, è Joao Felix il colpo da 90: firma subito in Serie A

Il calciomercato può portare a gran sorpresa Joao Felix in Serie A: l’attaccante portoghese è vicinissimo alla firma con una big.

Negli anni è stato acclamato come uno dei talenti più importanti del panorama europeo e internazionale ma non è mai riuscito a fare benissimo per come ci si aspettava da lui e anche con il Chelsea il suo rendimento è stato tutt’altro che positivo. Dopo il Benfica, dove ha vissuto grandi annate e soprattutto con l’etichetta di erede di Cristiano Ronaldo, Joao Felix è stato molto ridimensionato e ora sta cercando la sua strada giusta.

Il futuro di Joao Felix può essere subito in Serie A: è il nome a sorpresa su cui sta lavorando una big del nostro campionato per migliorare e completare l’attacco.

Calciomercato, arriva Joao Felix: subito in Serie A

Il nome di Joao Felix è stato spesso accostato alla Serie A e ai top club del nostro campionato ma poi per costi e possibilità non si è mai concretizzato l’affare e nel tempo non si è mai riusciti a portare il talento portoghese in Italia. Ora che al Chelesea vive un momento davvero complicato – così come negli ultimi anni – è lo stesso calciatore che ha aperto all’approdo in Italia.

Le sue qualità sono note a tutti anche se nelle ultime stagioni si è perso, non è mai riuscito a incidere per quanto avrebbe potuto e ora è alla ricerca di un riscatto totale e definitivo.

Secondo le ultime notizie di mercato, in Serie A è pronto l’arrivo a sorpresa di Joao Felix.

Milan, pazza idea Joao Felix: lo vuole Sergio Conceiçao

Il Milan è alla ricerca di un altro attaccante jolly per poter completare la rosa a disposizione di Sergio Conceiçao, priva di un calciatore con le sue caratteristiche. In Portogallo ha inciso tantissimo, in Spagna ha fatto molto bene con le maglie di Atletico Madrid e Barcellona, anche se non per quanto ci si poteva aspettare, mentre in Premier League non è mai riuscito a incidere troppo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan vuole subito Joao Felix. È una richiesta specifica di Sergio Conceiçao che ha chiesto alla società di accelerare subito per chiudere la trattativa.

Conceiçao preferisce Joao Felix a Rashford. Le certezze dell’allenatore portoghese di poter tirare fuori dal connazionale le migliori qualità fanno ben sperare la dirigenza che ora si è messa in contatto con il Chelsea.

Milan-Chelsea: si può chiudere subito per Joao Felix

La trattativa tra Milan e Chelsea per Joao Felix è in stato avanzato. Il portoghese non è centralssimo nel progetto di Maresca che ha dato il suo ok al trasferimento immediato dell’ex Benfica. I Blues, però, non intendono fare sconti e chiedono 30 milioni per la cessione di Joao Felix al Milan.

Anche a livello economico è più facile per il Milan raggiungere un accordo con Joao Felix: guadagna 5,7milioni di euro, bonus compresi, e quindi ampiamente accessibile per le casse dei rossoneri che ora sono più che fiduciosi di chiudere.