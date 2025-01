Non convocato dallo United, tutto pronto: sta arrivando in Serie A

L’indizio ufficiale arriva da Manchester, in merito al colpo in Serie A dallo United e che riguarda il club italiano.

Sono ben due gli acquisti che la Serie A sta piazzando dal Manchester United, dopo quanto si è già visto nel grande affare McTominay che ha portato il Napoli ad assicurarsi uno dei migliori giocatori del campionato per quanto si è visto in questa prima parte di stagione e con lo United che ha perso l’occasione di tenerselo stretto.

Da Manchester sono “sconvolti” i tifosi per quanto sta succedendo, ancora, con due dei migliori talenti del proprio club che rischiano di essere tagliati fuori dal progetto e con il futuro in Serie A. Uno tra questi due, addirittura, non è stato convocato per la sfida tra Manchester United-Southampton. Il motivo è stato spiegato dai media britannici.

Non convocato per Manchester United-Southampton: pronto per la Serie A

Si monitora costantemente quella che è la situazione che si vive al Manchester United con un altro dei calciatori nati e cresciuti al club dei Red Devils, che è pronto ai saluti.

Perché con Ruben Amorim in panchina e con l’esigenza di andare verso altri orizzonti per il futuro, in quello che è il nuovo progetto con il tecnico portoghese, ecco che si può confermare l’addio di Marcus Rashford, calciatore che è stato escluso dalle scelte di formazione.

A sorpresa, neppure in panchina si vede all’Old Trafford contro il Southampton di Ivan Juric, Marcus Rashford è stato escluso. Dopo le voci di calciomercato in Serie A e non solo, ecco che è pronto per il trasferimento nell’imminente sessione di gennaio.

Calciomercato, escluso dai convocati: il motivo spiegato dall’Inghilterra

I media inglesi hanno dichiarato che è per scelta tecnica che Ruben Amorim ha escluso Marcus Rashford, nella delicata sfida di questa sera e che vede lo United obbligato a vincere per rispondere a quelle che sono i recenti brutti risultati in questa stagione. La verità è che, dietro questa scelta, c’è ovviamente il mercato perché Rashford, fino a che sarà allo United, è sempre stato considerato uno degli intoccabili. Ma è evidente che il mercato ha il suo peso e lo stesso ha obbligato Amorim a puntare su chi ha vera voglia di restare nel progetto con lui. Non positiva la notizia, infatti, per il Napoli: Garnacho è ancora titolare.

Dove giocherà Marcus Rashford? Milan e non solo

Via la concorrenza della Juventus, ma non di tutte. Il Napoli è a caccia di un esterno e Rashford ricopre anche quel ruolo di campo, oltre a quello di punta. Il Milan, nella concorrenza italiana, ha comunque ancora il Napoli, oltre a quelle che sono venute fuori sul Borussia Dortmund e sul Barcellona. La certezza unica, ad oggi, è che Rashford saluterà lo United.