Colpo Berardi in Italia, soldi e contropartita tecnica al Sassuolo: che scambio

Berardi può finalmente approdare in una big italiana: si lavora a un super scambio con un altro grande talento.

Domenico Berardi è pronto a spiccare il volo. Dopo essere rimasto al Sassuolo per anni e anni, diventando una bandiera del club neroverde, il nazionale italiano sembrerebbe finalmente pronto a vivere la sua prima avventura in una grande squadra, una big in grado di competere per lo scudetto e di giocare regolarmente in Europa. Manca ancora l’offerta ufficiale, ma stando a quanto trapela potrebbe arrivare presto una proposta importantissima: soldi e contropartita tecnica per convincere il Sassuolo.

D’altronde, che qualcosa potesse muoversi in questa direzione era chiaro. Negli scorsi giorni avevano fatto rumore le parole dell’attaccante di Cariati, che aveva dichiarato apertamente di non essere sicuro di restare ancora al Sassuolo. Dichiarazioni che avevano ovviamente acceso i riflettori degli esperti di mercato sulla sua situazione.

Inutile il tentativo dell’ad neroverde, Giovanni Carnevali, di gettare acqua sul fuoco. Intervenuto a Sky, il navigato dirigente aveva dichiarato chiaramente che la sua poteva essere una battuta, che il mercato è però ancora lungo e potrebbe accadere di tutto, anche se nessuna offerta era ancora arrivata.

Questione di giorni. L’attaccante continua infatti a piacere, e non poco, a diverse big italiane. Era nel mirino del Milan, che alla fine ha preferito puntare su profili più giovani. Ma c’è un’altra squadra che potrebbe invece affondare il colpo da un momento all’altro con un’offerta difficilmente rinunciabile.

Berardi lascia il Sassuolo: super scambio con una big di Serie A

In questi anni Berardi è stato l’oggetto del desiderio di tantissimi grandi club. A quest’ora avrebbe potuto vestire almeno tre maglie di grandi squadre, probabilmente costruendo una carriera del tutto diversa. Per un motivo o per un altro alla fine ha preferito sempre rimanere fedele ai neroverdi, diventando una bandiera per il club emiliano. Arrivato a 29 anni, però, evidentemente inizia a sentire il peso del tempo che passa, dei treni che non tornano. Resistere alla tentazione di un’avventura che possa permettergli di vivere emozioni che altrimenti potrebbero trasformarsi un domani in rimpianti, adesso è davvero difficile.

Da qui la sua ‘battuta’, una dichiarazione che ha riacceso su di lui i fari di squadre come la Lazio (con Sarri che lo avrebbe da mesi messo in cima alla sua lista degli acquisti) ma anche il Napoli campione d’Italia. In particolare il club azzurro, ancora impegnato a risolvere la vicenda Lozano, diventata molto complicata, dopo la chiusura del mercato in MLS, potrebbe scegliere comunque di portare a casa il talento neroverde, rimandando la cessione del messicano alla prossima sessione invernale.

Mancano ancora i dettagli, ma il club di De Laurentiis potrebbe tentare di convincere il Sassuolo, da sempre bottega carissima e difficile da accontentare, attraverso uno scambio con il cartellino di uno dei giocatori più promettenti della rosa azzurra: Gianluca Gaetano. Uno scambio prestigioso e arricchito ovviamente da un conguaglio di almeno una decina di milioni di euro a favore dei neroverdi. Basterà per strappare il fatidico sì?