Torna al Napoli, affare a sorpresa in arrivo

Il Napoli completa la rosa con un colpo a sorpresa: un grande ex azzurro è pronto a tornare per chiudere la sua carriera.

Si muove il mercato del Napoli. Il club azzurro sembra ancora lontano dalla chiusura dei grandi colpi, quelli che regalerebbero nuovo entusiasmo alla piazza campione d’Italia, in questo momento alle prese con la grande preoccupazione per il futuro di Osimhen. In attesa di poter risolvere una questione molto complicata, la società avrebbe però deciso di completare la rosa, puntellando i ruoli ancora scoperti. E una casella al momento libera potrebbe essere presa addirittura da un ex azzurro, per un ritorno davvero clamoroso e inatteso.

Al numero uno del Napoli, il presidente De Laurentiis, le ‘minestre riscaldate’ non sono mai piaciute, e questo è risaputo. Non a caso tanti ex giocatori azzurri, anche tra i più amati, pur essendo stati accostati più volte al club non sono mai tornati a vestire la maglia degli attuali campioni d’Italia.

Gli unici ‘cavalli di ritorno’ di un certo livello che si ricordino nell’era ADL sono stati Emanuele Calaiò e Walter Gargano. Per il resto, tutti i grandi ex accostati al Napoli sono sempre rimasti voci estive e poco più: dai bomber storici come Cavani ai grandi allenatori come Rafa Benitez.

Esistono però casi in cui l’eccezione può confermare la regola. Un clamoroso intreccio di mercato potrebbe infatti riportare in azzurro un vecchio protagonista della storia partenopea, finito in questo momento ai margini del proprio club.

Napoli, ritorno a sorpresa: l’ex azzurro è l’ultima suggestione di De Laurentiis

Tra le tante questioni ancora da risolvere in casa Napoli c’è ancora, seppur marginalmente, quella relativa alla casella del terzo portiere. Al momento dietro Meret e Gollini ci sono ancora Idasiak e Contini. Il primo sembra però destinato a partire, bisognoso di fare esperienza per comprendere il proprio livello. Al momento il candidato principale per il ruolo di terzo potrebbe quindi essere proprio il portiere di origine ucraina, reduce da una discreta esperienza in Serie B alla Reggina. Tuttavia anche nel suo caso non è detto che il giocatore accetti di buon grado di rimanere in rosa sostanzialmente solo per fare numero. Ed è per questo che il club azzurro starebbe pensando a un’ulteriore soluzione di ripiego per risolvere la matassa.

Secondo alcuni rumor di mercato, in caso di partenza di Contini il suo posto potrebbe essere preso da Luigi Sepe. Il portiere di Torre del Greco, classe 1991, prodotto del vivaio partenopeo, è stato fino al 2018 un giocatore del Napoli, indossando però la maglia azzurra solo in due occasioni, essendo stato girato quasi in tutte le stagioni in prestito per fare esperienza.

Partito titolare lo scorso anno alla Salernitana, con l’arrivo di Paulo Sousa e di Ochoa l’estremo difensore ha perso il posto da titolare ed è finito ai margini del progetto, superato sia da Fiorillo che dal nuovo acquisto Benoit Costil. Attualmente quarto portiere della formazione campana, potrebbe da un momento all’altro finire fuori rosa, ed è per questo che il suo agente sta sondando il mercato alla ricerca della soluzione migliore.

Si era parlato per lui di un possibile approdo all’Inter, ma i nerazzurri non avrebbero mostrato grande entusiasmo, impegnati su altri obiettivi di maggior prestigio (Sommer, Trubin e anche Audero). Da qui l’ipotesi Napoli, che di fatto significherebbe per Sepe chiudere la carriera lì dove ha cominciato, con la consapevolezza però di potersi ritagliare pochissimo spazio, avendo davanti un top del ruolo come Meret e un portiere di estrema affidabilità come Gollini.