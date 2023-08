Tegola Napoli, infortunio e tempi di recupero lunghi: le condizioni

Uno dei titolarissimi di Garcia, protagonista dell’ultimo Scudetto vissuto con Spalletti al Napoli, finisce out per infortunio.

Una brutta notizia, con i tempi di recupero che sono stati svelati da uno dei principali quotidiani italiani questa mattina, che non saranno di poco conto.

Perché, con il campionato che è alle porte, il calciatore rischia di non poter dare il suo contributo per alcune delle prime partite del Napoli. Nei test amichevoli non ci sarà e, giorno per giorno saranno monitorate le sue condizioni.

Napoli, infortunio e tegola: out un titolarissimo, le condizioni

Dopo i diversi rumors che erano circolati sul suo infortunio, con il Napoli che dopo la giornata di ieri non ha svelato ancora i tempi di recupero, questa mattina è stata analizzata la situazione da uno dei quotidiani sportivi in Italia.

Il club azzurro si è trovato di fronte ad alcune situazioni legate ai problemi muscolari e, una di questa, sta riguardando l’infortunio di uno degli artefici dell’ultimo Scudetto dei campioni d’Italia, nella passata stagione.

Si tratta di uno di quei calciatori sul quale Rudi Garcia vuole fare affidamento in questa stagione che sta per cominciare, considerando anche quella che è la sua conoscenza del calciatore – lo ha allenato ai tempi del Marsiglia -, si tratta di uno dei suoi “fedelissimi”. Zambo André-Frank Anguissa è finito out per infortunio e le sue condizioni preoccupano il Napoli.

Infortunio e tegola per il Napoli: Anguissa finisce KO

Finisce KO il centrocampista camerunense, Anguissa, a causa di un infortunio muscolare. Problema che potrebbe protrarsi per le prime giornate di campionato, col club campione d’Italia a pagarne le spese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa non sarà a disposizione probabilmente per le prime giornate di campionato. Gare sulle quali vuole avere un approccio importante Rudi Garcia stesso che però, a causa di una distrazione di primo grado del muscolo soleo, non avrà con sé Anguissa. Un problema non di poco conto e, al contrario di quanto s’immaginava ieri, terrà fuori il giocatore per un bel po’ di tempo.

Ultime su Anguissa: quali partite salta il centrocampista

Il Napoli deve fare i conti con alcuni problemi muscolari che sta vivendo la squadra, nel corso di questo doppio ritiro prima a Dimaro e poi a Castel di Sangro. L’infortunio di Anguissa è una tegola vera e propria e, come riportato dalla rosea, i tempi di recupero sono di diverse settimane e non di qualche giorno. Stesso calciatore che salterà dunque probabilmente le gare di Frosinone e quella col Sassuolo in casa. Garcia spera di recuperarlo almeno per la seconda delle due sfide.