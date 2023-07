Colpo di scena Mourinho, addio Roma: c’è l’accordo

Beffa per José Mourinho. Uno dei calciatori da lui richiesti sul mercato per rinforzare la Roma sembra aver preso un’altra rotta.

Sta facendo un bel po’ di fatica la Roma a regalare a José Mourinho la rosa ampia e di alto livello da lui richiesta per tornare in Champions League. Colpa di una situazione finanziaria molto restrittiva, dovuta soprattutto alle forti pressioni della Uefa e del Fair Play Finanziario.

Al termine dell’ultima stagione di Serie A, Mourinho aveva fatto intendere di non voler più essere l’unico a metterci la faccia in casa Roma, né di voler chiedere sforzi sovrumani ai suoi calciatori vista la rosa spesso troppo corta e poco competitiva. Per questo ha chiesto a Tiago Pinto rinforzi di prim’ordine, nell’ambito delle possibilità giallorosse.

Mourinho entro fine agosto si aspetta l’arrivo di un centravanti, priorità assoluta del momento vista la presenza del solo Andrea Belotti lì davanti, ma anche di un centrocampista completo. La partenza di Wijnaldum va ancora rimpiazzata e vi sarebbero diversi nomi in ballo.

Roma, sfumato l’acquisto di Marcel Sabitzer: via dal Bayern, ma resterà in Bundesliga

Tra i calciatori richiesti da Mourinho per rimpolpare il centrocampo c’era anche il nome di Marcel Sabitzer. Ovvero del dinamico e tecnico calciatore austriaco, classe 1994, che gioca nel Bayern Monaco da un anno. Ma finora ha trovato poco spazio in Baviera.

La Roma ha provato tempo addietro a sondare il terreno con il Bayern per Sabitzer, ma proponendo solo una soluzione in prestito con diritto di riscatto futuro. Opzione che non ha affatto accolto con piacere la dirigenza tedesca. Ma ora l’acquisto di Sabitzer appare sfumato definitivamente.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, ci sarebbe un accordo di massima tra Bayern e Borussia Dortmund per il trasferimento dello stesso Sabitzer nella squadra giallo-nera, vice campione dell’ultimo campionato di Bundesliga. Il Borussia ha messo sul piatto circa 19 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo dell’austriaco.

Una proposta molto più allettante e conveniente per il Bayern, anche se rinforzerà di fatto la rivale numero uno in Germania. Sabitzer dunque sembra ad un passo dal mettersi a disposizione di mister Terzic e dire addio all’ipotesi Serie A. Inoltre a Dortmund potrà giocare da protagonista la Champions League.

La Roma dunque vede allontanarsi un altro potenziale obiettivo per la mediana. Resta in piedi l’opzione Renato Sanches, centrocampista portoghese del PSG, anche lui richiesto con la formula del prestito annuale.