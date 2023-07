Conference: Juve o Fiorentina? C’è l’annuncio

Nuovi aggiornamenti sulla prossima squadra italiana che parteciperà alla Conference League: sarà la Juventus o la Fiorentina?

Ancora in dubbio la partecipazione della Juventus alla Conference League. A causa dell’Inchiesta Prisma, che ha portato alla penalizzazione di dieci punti nel corso dell’ultimo campionato di Serie A, il club bianconero rischia di dover rinunciare anche alla terza competizione europea che negli ultimi due anni ha visto la Roma trionfare e la Fiorentina arrivare in finale. Ecco le ultimissime notizie in merito alla decisione della Uefa di escludere la Juventus dalla Conference, c’è l’annuncio.

La Fiorentina è in attesa di conoscere il verdetto della Uefa in merito all’esclusione della Juventus dalla prossima Conference League. Nel caso in cui si concretizzasse ciò, la squadra viola tornerebbe a disputare la competizione europea.

Conference League, Juventus o Fiorentina: quando arriverà il verdetto

Ci sono delle novità in merito alla prossima Conference League. Ecco tutti i dettagli sulla decisione della Uefa che molto presto annuncerà in maniera definitiva se la Juventus parteciperà o meno alla terza competizione europea. Allegri è in attesa di capire quale sarà il futuro del club bianconero, nel caso in cui dovesse arrivare la conferma bisognerà comprare qualcuno per migliorare la rosa ed avere una squadra pronta per campionato e coppa. Intanto, c’è la Fiorentina che spera di essere ripescata nel caso in cui la Uefa decidesse di escludere la Juve.

A meno di un mese dall’inizio del campionato ancora non è ufficiale la decisione della Uefa in merito alla partecipazione della Juventus alla prossima Conference League. Anche la Fiorentina è in attesa di conoscere il verdetto del massimo organismo del calcio europeo che dovrà prendere una decisione a seguito dell’Inchiesta Prisma che ha portato i bianconeri ad essere penalizzati in campionato di dieci punti.

Su questo argomento, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la situazione in ottica calciomercato. Ecco le sue parole rilasciate nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Sarà una stagione particolare, lunga e difficile. Attendiamo novità sul fronte Conference League. Siamo in attesa di capire se parteciperemo oppure no. Dopo valuteremo il da farsi insieme al direttore per quanto riguarda il calciomercato”.

Juventus, come cambia il calciomercato senza la Conference League

Il mercato della Juventus dipenderà anche dalla Conference League. Nel caso in cui dovesse arrivare l’esclusione, la rosa potrebbe restare anche così con qualche ritocco. Attende novità anche la Fiorentina che in caso di esclusione della Juventus verrebbe ripescata. Ecco quando dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della Uefa.

Conference League, Juventus o Fiorentina: il 28 luglio la decisione

Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Uefa dovrà esprimersi venerdì 28 luglio riguardo la partecipazione della Juventus alla prossima Conference League. In caso di esclusione, la Fiorentina otterrebbe la qualificazione alla terza competizione europea.