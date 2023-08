Calciomercato: dal Brasile alla Serie A, ecco il nuovo bomber

C’è una novità di calciomercato riguardo il club di Serie A che sta prendendo la giovane promessa del calcio brasiliano.

Calciomercato: ecco il nuovo bomber, arriva dal Brasile

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a riportare la notizie in merito all’arrivo in Serie A dell’attaccante del Santos. La società continua a lavorare per rinforzare l’organico a disposizione dell’allenatore, ecco chi andrà a rinforzare il reparto offensivo del club.

I dirigenti sono pronti a chiudere la trattativa di calciomercato per il trasferimento alla Roma di Marcos Leonardo, l’attaccante del Santos. Dopo i sondaggi iniziali, le due società sono entrate nel vivo della situazione La Roma è pronta a rinforzare l’attacco con l’arrivo di Marcos Leonardo del Santos.

Chi è Marcos Leonardo, nuovo obiettivo di calciomercato della Roma

Nato a Itapatinga, Marcos Leonardo è un classe 2003. Nel corso dell’ultima stagione, con la maglia del Santos, ha segnato 14 goal in 30 presenze tra Brasileirao, Copa do Brasil, Paulistao e Copa Sudamericana. Annata importate, condita anche dalla partecipazione ai Mondiali Under 20. Con la Nazionale ha messo a segno 7 gol in 7 presenze. Numeri, questi, che hanno catturato l’attenzione di alcune società tra cui anche quella giallorossa. Tiago Pinto, infatti, sta lavorando per portare alla Roma Marcos Leonardo in questo calciomercato estivo 2023.