Commisso a valanga: 20 milioni per l’Inter

Rush finale di calciomercato che vedrà ancora protagoniste Inter e Fiorentina: sul piatto 20 milioni di euro.

I tifosi della Fiorentina hanno ancora negli occhi la due finali sfumate lo scorso anno, quella in Conference League contro il West Ham e soprattutto quella contro l’Inter in Coppa Italia. Una doppia debacle che brucia ancora, non solo tra i tifosi ma anche all’interno della società viola che durante questo calciomercato ha già dimostrato di avere grande voglia di rivalsa.

Operazioni importanti da parte del club con a capo il presidente Rocco Commisso che da quando ha fatto il suo ingresso in scena, l’acquisto ufficiale della Fiorentina risale al 2019, non è ancora riuscito a togliersi le soddisfazioni che tanto ha inseguito. Per questo il numero uno del club ha consegnato nelle mani di mister Vincenzo Italiano una rosa di tutto punto.

Tanti acquisti di spessore per la viola che ora avrà necessità di cedere. Ci sono alcuni giocatori che entro la prossima settimana potrebbero lasciare Firenze e uno di questi sembrerebbe aver coinvolto anche l’Inter. La formazione meneghina valuta il profilo del calciatore circa 20 milioni di euro. La trattativa potrebbe stuzzicare Simone Inzaghi, l’ultima parola spetterà però ai piani alti meneghini.

Intreccio di calciomercato per Fiorentina e Inter: il presidente Commisso ha fissato il prezzo

Non solo calciomercato in entrata per la Fiorentina il cui prossimo passo sarà quello di cedere. Tra i profili in procinto di preparare la valigia non manca quello di Antonin Barak, centrocampista con spiccate doti offensive che avrebbe già dato ai suoi agenti il compito di trovagli una nuova squadra. Diversi club contattati tra i quali figura anche l’Inter che, dopo aver visto sfumare Lazar Samardzic dell’Udinese, si potrebbe gettare su un altro calciatore con caratteristiche simile.

Per la viola nessuno è incedibile a patto che venga formulata la giusta offerta, di 20 milioni sembra essere la richiesta della Fiorentina per il classe 1995 che ha già collezionato 160 partite e 29 goal in Serie A. Numeri decisamente degni di nota per il centrocampista della Repubblica Ceca che potrebbe garantire un certo cambio di passo al reparto di mezzo dell’Inter.

Soldi che, tuttavia, il club nerazzurro non sembra disposto a spendere così su due piedi. Tutto con grande dispiacere da parte di mister Inzaghi che spera, a sua volta, di cedere qualcuno così da fare cassa. L’indiziato numero uno sotto questo punto di vista è Stefano Sensi. La sua cessione porterebbe denaro contante nelle casse del club che a quel punto potrebbe reinvestire per un nuovo centrocampista.