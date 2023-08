Calciomercato, Bonucci cambia squadra: colpo di scena

Un colpo di scena per il futuro di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è pronto a cambiare squadra: non solo Lazio e Union Berlino

Pochi minuti fa è spuntata una nuova squadra per il futuro di Bonucci. Il centrale italiano della Juventus è voglioso di sposare un progetto entusiasmante: ecco dove giocherà, può restare ancora in Serie A.

Il centrale bianconero vuole continuare la sua avventura nel campionato italiano. L’Union Berlino ci aveva provato a lungo in questi giorni, ma alla fine la sua scelta potrebbe essere ancora in Serie A. Un motivo in più per tornare a sorridere facendolo anche nella massima serie italiana: una destinazione a sorpresa ed inaspettata per l’esperto centrale della Juventus.

Calciomercato, inserimento a sorpresa per Bonucci: la news dell’ultim’ora

La sua voglia è rimasta intatta continuando ad allenarsi anche fuori dal centro sportivo. Sul suo profilo Instagram il difensore italiano ha fatto intendere di voler a tutti i costi un progetto entusiasmante. A giugno è stato convocato anche in Nazionale dall’ex Ct Roberto Mancini: ecco la svolta decisiva per il suo futuro.

Come svelato da Sky Sport, su Leonardo Bonucci ci sono tante big d’Italia e d’Europa. Dalla Lazio all’Union Berlino, pochi minuti fa c’è stato anche l’inserimento del Genoa che vuole puntellare la retroguardia di Alberto Gilardino. Un motivo in più per far sognare i tifosi del Grifone, che hanno visto la prima sconfitta stagionale in casa contro la Fiorentina.

Bonucci non vede l’ora di rimettersi in gioco dopo gli anni d’oro alla Juventus. Il difensore della Juventus è ormai fuori dai piani bianconeri e vorrebbe sposare un progetto da urlo ancora in Serie A. Lascerà sicuramente Torino, ma si sta guardando intorno per scegliere la migliore destinazione possibile. La dirigenza bianconera gli ha comunicato a fine giugno di essere fuori dal progetto di Massimiliano Allegri: ancora non è arrivata l’ufficialità della sua nuova squadra. Ora il Genoa potrebbe avere la meglio per un nuovo rinforzo in difesa: Gilardino non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte dopo i colpi di Retegui e Messias.

La decisione dovrebbe arrivare così nelle prossime ore sorprendendo ancora tutti: sarà così pronto ad una nuova avventura per ricominciare ancora una volta senza frenesia. Bonucci vorrebbe subito scendere in campo mostrando una buona condizione fisica: il Genoa lo aspetta e prova il colpaccio.