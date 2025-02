Conceicao esonerato? Pronta la soluzione traghettatore al Milan

La situazione in casa Milan è sempre più tesa: l’allenatore Sergio Conceiçao potrebbe essere prossimo all’esonero, con Mauro Tassotti pronto a subentrare come traghettatore fino al termine della stagione.

La recente sconfitta contro il Bologna ha ulteriormente complicato la posizione del tecnico portoghese, mettendo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo la partita persa contro il Bologna, Conceiçao ha espresso il suo malcontento per le crescenti voci sul suo futuro, dichiarando: “Se volete, me ne vado”. Questo sfogo, il terzo in stagione, evidenzia un rapporto sempre più teso con la dirigenza e lo spogliatoio. Inoltre, le dichiarazioni di Rafael Leao, che ha attribuito la scelta tattica di utilizzare lanci lunghi a precise indicazioni del mister, suggeriscono una possibile frattura tra l’allenatore e i giocatori.

La dirigenza rossonera si trova ora davanti a un bivio: confermare Conceiçao fino a giugno o affidare la squadra a un traghettatore. In questo contesto, il nome di Mauro Tassotti emerge come candidato ideale. Bandiera del Milan, Tassotti ha dedicato gran parte della sua carriera al club, sia come giocatore che come membro dello staff tecnico. Già nel 2001 ha guidato la squadra insieme a Cesare Maldini, subentrando ad Alberto Zaccheroni e ottenendo risultati significativi, come il memorabile 6-0 nel derby contro l’Inter. Attualmente, Tassotti fa parte dello staff tecnico del Milan Futuro, il che lo rende una scelta naturale per traghettare la squadra in questo momento delicato.

Una stagione disgraziata

La stagione del Milan è stata caratterizzata da alti e bassi. Dopo un’uscita prematura dalla Champions League per mano del Feyenoord, la squadra ha subito due sconfitte consecutive in campionato, scivolando all’ottavo posto in classifica, a otto punti dalla zona Champions. Questi risultati hanno alimentato le critiche nei confronti di Conceiçao, il cui rapporto con alcuni giocatori e membri dello staff sembra essersi deteriorato. Le prossime partite contro Lazio e Torino saranno decisive per il futuro del tecnico: ulteriori passi falsi potrebbero accelerare la decisione di un cambio in panchina.

La possibile nomina di Tassotti come allenatore ad interim rappresenterebbe una soluzione interna, volta a garantire stabilità e continuità fino al termine della stagione. La sua profonda conoscenza dell’ambiente rossonero e l’esperienza maturata negli anni lo rendono un candidato credibile per gestire la squadra in questo frangente. Nel frattempo, la dirigenza potrebbe iniziare a valutare opzioni per la prossima stagione, con nomi come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri che circolano come possibili sostituti a lungo termine.

In conclusione, il futuro di Sergio Conceiçao al Milan appare sempre più incerto. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se il tecnico portoghese riuscirà a invertire la rotta e riconquistare la fiducia della società e dei tifosi, o se Mauro Tassotti sarà chiamato a guidare la squadra fino al termine della stagione, in attesa di una nuova rivoluzione sulla panchina rossonera.