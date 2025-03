Juventus-Verona, torna Kalulu: opzione dietro per Thiago Motta

La Juventus si prepara ad affrontare l’Hellas Verona nella 27ª giornata di Serie A, con una notizia positiva: il difensore Pierre Kalulu è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un mese di assenza per infortunio.

Il francese aveva riportato una lesione al tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra a fine gennaio, che lo aveva costretto a saltare diverse partite, tra cui gli impegni contro Empoli, Como, Inter e Cagliari in campionato, oltre ai due match dei playoff di Champions League contro il PSV e il quarto di Coppa Italia con l’Empoli.

Il rientro di Kalulu offre a Thiago Motta, tecnico bianconero, maggiori opzioni in difesa. Tuttavia, è probabile che il difensore venga inizialmente schierato in panchina nella sfida contro il Verona, con l’obiettivo di recuperare pienamente la forma in vista del prossimo incontro di campionato contro l’Atalanta.

Con il ritorno di Kalulu, Motta può valutare diverse soluzioni per il reparto arretrato. Nell’ultimo periodo, la difesa bianconera ha visto l’impiego di Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso come titolari. L’assenza di Renato Veiga ha ridotto le alternative, rendendo il rientro di Kalulu ancora più significativo.

La solidità difensiva sarà fondamentale per affrontare un Verona che, nonostante la posizione in classifica, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà le squadre avversarie con un gioco aggressivo e organizzato.

La Juventus non può permettersi passi falsi

Per la Juventus, il modulo previsto è il 4-2-3-1. In porta dovrebbe esserci Di Gregorio, con una linea difensiva composta da Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo, Locatelli potrebbe essere affiancato da Thuram, mentre il trio McKennie, Yildiz e uno tra Gonzalez e Conceiçao agirà alle spalle dell’unica punta Kolo Muani.

L’Hellas Verona, guidato da Paolo Zanetti, dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Montipò tra i pali, difesa a tre con Ghilardi, Coppola e Valentini. A centrocampo, Tchatchoua e Lazovic sulle fasce, con Bernede e Duda centrali. Kastanos e Suslov supporteranno l’unica punta Sarr.

La Juventus, attualmente in lotta per un posto in Champions League, non può permettersi passi falsi. La partita contro il Verona rappresenta un’opportunità per consolidare la posizione in classifica e prepararsi al meglio per i prossimi impegni.

Il rientro di Kalulu potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle prossime settimane, offrendo a Motta la possibilità di gestire al meglio le energie dei suoi difensori e garantire una maggiore solidità al reparto arretrato.

La sfida tra Juventus e Hellas Verona si preannuncia interessante, con i bianconeri determinati a conquistare i tre punti e i gialloblù pronti a vendere cara la pelle. Il ritorno di Kalulu rappresenta una buona notizia per la Juventus, che potrà contare su un’alternativa in più in difesa nelle prossime partite.

Sarà fondamentale per la squadra di Motta mantenere alta la concentrazione e sfruttare al meglio le occasioni create, per continuare la corsa verso gli obiettivi stagionali.