Tifoso Newcastle accoltellato a Milano: le condizioni

Momento particolare quello che si sta vivendo a Milano dove un tifoso del Newcastle è stato accoltellato poche ora prima della partita di Champions League.

Davvero una situazione a dir poco drammatica quella che sta vivendo il club con i tifosi per quanto accaduto nelle ultime ore. Perché la società ora è pronta ad aiutare le forze dell’ordine che sono a lavoro per garantire serenità.

E’ stato un momento no e particolare per la tifoseria che è venuta a conoscenza di quanto accaduto. Un brutto momento che potrebbe presto complicarsi con l’arrivo di nuove notizie deludenti e sconfortanti.

Milan Newcastle: tifoso accoltellato in città

In pieno centro di Milano è accaduto tutto, con un tifoso del Newcastle che è stato accoltellato dopo alcuni scontri di gioco. Un momento da cui si dissociano tutti, entrambi i club, che possono da un momento all’altro scannarsi almeno per quanto riguarda le due tifoserie. Ancor di rispetto a ciò che è accaduto nelle ultime ore.

E’ stato un tifoso inglese del Newcastle di 58 anni ad essere stato aggredito intorno alla mezzanotte di ieri sera e che ha portato subito grande agitazione in città e nonostante il grande impiego delle forze dell’ordine che sono stati vigili per provare a coprire qualsiasi tipo di scontro e violenza. Nulla da fare però perché un tifoso del Newcastle è stato accoltellato a Milano a braccia e schiena.

Tifoso Newcastle accoltellato: cosa è successo

Novità importanti che riguardano ciò che è accaduto a Milano, dove un tifoso del Newcastle è stato ripetutamente accoltellato a schiena e braccia dopo una violenta aggressioni in città con 7 di loro. Non tira una buona aria da quando è accaduto questo e in vista delle prossime ore che ci sarà la partita di Champions League c’è grande tensione.

Le forze dell’ordine sono in attesa di capire nuovi aggiornamenti per la disposizione di tutto il territorio, dove non soltanto la zona stadio sarà controllata stasera per la Champions tra Milan e Newcastle.

Condizioni tifoso Newcastle accoltellato a Milano

Dopo essere stato accoltellato è intervenuta immediatamente la Polizia che ha provato a garantire il prima possibile la pace e portare nuovamente tutto nell’ordine più totale. Ora tutti vogliono sapere le condizioni del tifoso del Newcastle che è stato accoltellato, ma è scongiurato il pericolo di vita. Sull’episodio sta indagando adesso anche la Digos per capire che cosa potrà accadere e chi pagherà per quello che è successo nelle ultime ore a Milano.