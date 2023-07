Zaniolo torna in Serie A da infortunato: i tempi di recupero

L’Italia è pronta a riabbracciare Nicolò Zaniolo in questa finestra di calciomercato, perché un altro club di Serie A è pronto a mettere le mani sul talento italiano che si è infortunato col Galatasaray.

Terribili immagini quelle che sono circolate nelle ultime ore per il giocatore italiano che ora dovrà restare fermo e questo potrebbe aiutare le trattative di mercato dei club italiani che lo vogliono subito in rosa.

Perché la situazione per quanto riguarda il giocatore sembra la seguente: al momento è felice dove si trova (in Turchia, ndr) ma un ritorno in Italia potrebbe soltanto aiutarlo mentalmente a fare il definitivo salto di qualità. Adesso si sente pronto.

Infortunio Zaniolo: condizioni e tempi di recupero

Un brutto infortunio quello che ha subito Nicolò Zaniolo durante quella che è stata una delle amichevoli in programma del suo Galatasaray che ha affrontato lo Sturm Graz nelle ultime ore. L’esterno d’attacco classe 1999 dopo una brutta caduta con tutto il peso sulla sua mano sinistra ha mostrato spaventato a tutti quello che è accaduto. Il suo dito, il mignolo della mano sinistra si sarebbe completamente rotto andando in una posizione innaturale che ha creato subito ansia e paura al giocatore. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale.

Adesso le condizioni di Zaniolo dopo l’infortunio alla mano sono in miglioramento e dovrà stare fermo poco tempo per quanto riguarda i tempi di recupero. Servirà aspettare ancora poco per capire come andrà a finire anche dal punto di vista del calciomercato. Perché il talento italiano continua ad essere corteggiato dai club di Serie A e proprio questo infortunio potrebbe riaccendere le trattative con il Galatasaray per approfittare della pausa del giocatore dal campo.

Al momento non c’è ancora nulla di concreto, ma presto potrebbero arrivare segnali importanti e la svolta per Zaniolo riguardo il suo trasferimento in Serie A. Dopo aver giocato per Inter e Roma adesso potrebbe arrivare un altro top club per prenderlo.

Zaniolo in Serie A: le ultime

Ci sono stati tanti interessamenti in queste settimane per Zaniolo, dalla Juventus alla Fiorentina. Il calciatore sta bene al Galatasaray ma può lasciare la Turchia in questo mercato per circa 30 milioni di euro.

Adesso si fanno sempre più intense le prossime settimane per il futuro di Zaniolo che può tornare in Serie A da infortunato dopo il brutto episodio della mano. Juventus e Milan avanti a tutti in Italia, la sua destinazione preferita.

Serie A: Zaniolo spinge per l’Italia e la Juve, il motivo

Zaniolo ha rifiutato nei giorni scorsi una grande offerta dall’Arabia Saudita. La volontà del giocatore è quella di tornare in Serie A e magari giocare per la Juventus, quella che da sempre è stata la sua squadra dei sogni come ammesso da lui stesso nelle scorse settimane. La volontà del giocatore di tornare in Italia può essere legata anche in vista di una convocazione del ct Mancini per gli Europei 2024.