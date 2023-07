Fiorentina senza stadio e tifosi: lo sfogo del club

La Fiorentina ha da sempre spinto da quando è arrivato il presidente Rocco Commisso su un nuovo stadio per la città di Firenze che potesse far guardare al futuro roseo del club.

Ma c’è sempre stato un impedimento continuo nei confronti del club viola che non ha preso bene in questi mesi quanto deciso da Comune e per questo motivo è stato abbandonato il progetto con la Fiorentina che ora guarda avanti sulla questione stadio.

Ma sono sorti nuovi e importanti problemi che non fanno vivere una situazione facile in casa viola in vista della prossima stagione e non solo. Perché adesso è lo stadio Franchi che avrà dei lavori che possono compromettere le partite del club viola.

Stadio Fiorentina: lavori al Franchi, la situazione

Dopo aver abbandonato il progetto del nuovo stadio la Fiorentina ha deciso di dare il via ai nuovi lavori per quella che è la sua casa, che per diverso tempo potrebbe essere abbandonata. I viola potrebbero non poter giocare allo stadio Artemio Franchi dall’estate del 2024 a quella del 2026, dove verrà fatto un programma di lavori per ammodernamento di quello che sarà tutto l’impianto.

Intanto, arrivano parole di sfogo riguardo questa situazione stadio Fiorentina per la questione lavori. Perché i viola allenati da Vincenzo Italiano si stanno preparando alla nuova stagione dopo la doppia delusione delle due finali perse tra Coppa Italia e Conference League. Nelle prossime ore la prima amichevole stagionale nel nuovo centro sportivo contro il Parma e sugli spalti non potranno però esserci i tifosi. Non c’è ancora l’agibilità del Viola Park.

Riguardo questa situazione è arrivato il duro sfogo del direttore generale Joe Barone: “Siamo molto dispiaciuti con i tifosi, abbiamo fatto di tutto per far essere la squadra vicino ai nostri sostenitori. Ci aspettiamo qualcosa in più sui tempi ed è responsabilità di altri prendere delle decisioni per l’agibilità dello stadio nel nostro nuovo centro sportivo. Vogliamo avvicinare i tifosi alla squadra al Viola Park il prima possibile. Lo abbiamo costruito per loro. Lo stesso vale per lo stadio, vogliamo giocare al Franchi durante i lavori”.