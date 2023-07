Offerta shock: Icardi addio Serie A

Il ritorno in Italia di Mauro Icardi sembra complicarsi terribilmente. Il forte attaccante argentino potrebbe scegliere un’altra destinazione.

Un attaccante tanto forte e letale sotto porta, quanto distratto dalla sua vita privata e sentimentale. Questo è Mauro Icardi, centravanti che in Italia conosciamo molto bene, per la lunga esperienza in Serie A tra la Sampdoria e soprattutto l’Inter.

In nerazzurro Icardi è divenuto prima un idolo, a suon di gol e con la fascia da capitano al braccio. Poi una sorta di ‘nemico’ interno, perché a causa dei dissidi con il club ed il burrascoso intervento della moglie-agente Wanda Nara ha deciso di chiudere la sua avventura all’Inter in maniera non idilliaca.

Non è andata benissimo neanche l’esperienza al Paris St. Germain, la squadra che attualmente detiene il cartellino di Icardi. Il quale invece si è rilanciato lo scorso anno al Galatasaray, in prestito nel campionato turco: l’argentino è stato in grado di mettere a segno ben 22 reti in 24 presenze, diventando l’uomo più ricercato della Superlig turca.

La Serie A si allontana: maxi-offerta in arrivo per Icardi dall’Arabia Saudita

Nelle scorse settimane si è vociferato di vari club, alla ricerca di un attaccante, pronti a riportare Mauro Icardi in Italia. Come il Milan, che cerca un vice-Giroud, la Roma che ha bisogno di un 9 per l’infortunio di Abraham, oppure la Juventus che potrebbe lasciar partire Vlahovic.

Ma difficilmente un club italiano riuscirà ad accaparrarsi Icardi. Anche perché sono sempre più intense le voci che vedono l’argentino seguire il flusso del momento e accettare le lusinghe dei ricchi club dell’Arabia Saudita. Come è noto i proprietari delle società arabe stanno spendendo cifre impensabili per rendere competitivo ed affascinante il proprio campionato nazionale.

I rumors parlano di un’offerta per Icardi dell’Al-Shabab, squadra di Riad dove milita una vecchia conoscenza di Maurito: il centrocampista Ever Banega, suo ex compagno di squadra nell’Inter. Proposto uno stipendio da nababbo all’ex nerazzurro, da ben 40 milioni di euro l’anno. Un’offerta a cui difficilmente si può dire di no.

L’Al-Shabab sarebbe pronta anche a mettere sul piatto 8 milioni di euro per il cartellino di Icardi dal PSG. La squadra parigina non dovrebbe fare troppe storie in tal senso, visto che Icardi non è più utile al progetto tecnico ed è dunque sul mercato. Sicuramente Wanda Nara sta già incominciando a fare le valigie, direzione Medio Oriente.