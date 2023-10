Convocati Italia: Spalletti scippa un altro talento all’Argentina

L’Italia è pronta a scendere ancora una volta in campo con le prossime due partite di qualificazioni Europei e con Spalletti che annuncerà le convocazioni a breve.

Il nuovo commissario tecnico avrà due partite importantissime da affrontare per provare a tirare fuori gli azzurri da questa situazione difficile, perché ora è il momento della svolta.

Servirà affidarsi ai migliori giocatori possibili per provare ad ottenere il massimo del risultato e cercare di trovare una momento migliore per la Nazionale che da tempo è in difficoltà.

Convocati Italia: Spalletti vuole un nuovo talento

Non solo Mateo Retegui, ora anche un altro italo argentino potrebbe approdare in Italia e andare a giocare con la Nazionale di Luciano Spalletti. C’è una possibile svolta in arrivo per gli azzurri che potrebbero accogliere un nuovo talento in rosa: si tratta di Matias Soulè, attaccante argentino della Juventus che ora gioca in prestito al Frosinone.

Ottimo inizio di stagione per il calciatore che potrebbe seriamente accettare l’Italia. Al momento il giocatore è ancora arruolabile perché ha ricevuto 2 chiamate in Nazionale maggiore con l’Argentina ma senza mai scendere in campo. Per questo può davvero essere una sorpresa Soulé per l’Italia del futuro.

Italia: i convocati di Spalletti, le sorprese

Possibil sorprese per le prossime due partite dell’Italia contro Malta e Inghilterra. Infatti, la Nazionale di Spalletti affronterà queste due sfide importantissime con possibili nuovi calciatori convocati: Udogie e Kayode possono essere le novità in difesa.

A centrocampo, invece il dubbio più grande è quello legato a Frattesi per le condizioni fisiche non al meglio e le sorprese Fagioli e Colpani. Mentre in attacco può tornare Scamacca e c’è la possibilità di un posto per Kean, Pinamonti e appunto Soulé.

Convocati Italia di Spalletti: le chiamate delle scorse partite

Per le partite giocate contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina questi sono stati i convocati di Spalletti. Molti di questi tornerebbero nuovamente in Nazionale: